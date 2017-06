Comey: Trump me mintió y le mintió al FBI

James Comey llegó este jueves a dar su testimonio en el Senado, en el que se espera que dé detalles sobre cómo Trump lo presionó para abandonar la investigación sobre los nexos de su campaña con Rusia. También se espera que refute la versión de Trump sobre que éste fue informado en múltiples ocasiones que no había ninguna investigación en su contra.

Trump me dijo en repetidas ocasiones que “estaba haciendo un buen trabajo”

“El gobierno me difamó a mí y al FBI”

“Eso eran mentiras, simples y llanas”

“Mi sentido común me dijo que Trump quería obtener algo a cambio de mi petición de quedarme (en el FBI)”

“El presidente Trump nunca me preguntó por otras investigaciones del FBI además de la de Rusia”

“Tomo las palabras del presidente de que fui despedido por la investigación de Rusia”

“Espero que haya grabaciones”, dice Comey sobre conversaciones con Trump

Comey dice que quedó estupefacto con la petición de Trump de abandonar la investigación de Flynn

“Rusia volverá a intervenir con las elecciones de EE.UU. porque nuestro país sigue siendo ‘la ciudad brillante en la colina'”

La Casa Blanca reacciona sobre las palabras de Comey

“El presidente no es un mentiroso”, dijo la vicesecretaria de Prensa Sarah Sanders. “Creo que es insultante que se pregunte eso”, dijo frente a la prensa. Añadió que el presidente confía en todo su gabinete. Cuando un periodista le preguntó si en la Casa Blanca había un sistema de grabaciones, haciendo referencia a que Comey dijo que si sus conversaciones con Trump habían quedado grabadas quería escucharlas, Sanders dijo que “no sabía”.

