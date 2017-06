Buscan preservar la población de abejas con programa “Enjambre Seguro”

Debido a la disminución en la población de abejas, la Dirección de Desarrollo Rural y el H. Cuerpo de Bomberos dieron a conocer una campaña para preservar los enjambres por lo que desde el pasado 28 de abril se ha estado capacitando a apicultores a fin de utilicen el equipo y herramientas adecuadas al momento de retirar panales.

El programa fue presentado por Joel Estrada Gallegos, coordinador del H. Cuerpo de Bomberos; Mauro Parada Muñoz, encargado del despacho en la Dirección de Desarrollo Rural; José Luis González, jefe del Programa de la Abeja Africana y los apicultores Jesús Manuel Sotelo Palma y Félix Flores Rodríguez.

Joel Estrada Gallegos, coordinador del H. Cuerpo de Bomberos comentó que el año pasado se atendieron 2 mil 57 casos de enjambres por lo que se busca que a partir de este programa, los panales que no representen un peligro para la sociedad sean aprovechados por los apicultores.

Asimismo, solicitó a la ciudadanía que detectar algún panal cerca de sus hogares no molesten a las abejas pues estás generalmente no atacan si no sienten peligro e inmediatamente hagan uso de la línea de emergencias.

A su vez, la Dirección de Desarrollo Rural busca capacitar a los apicultores para que aprovechen mejor la venta de sus productos y obtengan mejores ingresos.

Cabe señalar que los apicultores presentes agradecieron el apoyo del Cuerpo de Bomberos de no erradicar los enjambres ya que la producción de miel ha disminuido considerablemente en comparación al año pasado pues de un promedio de 2 toneladas del producto este año solo se han producido cerca de 300 kilos.

Comentarios

comentarios