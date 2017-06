PAN impugnará elección en Edomex

El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrara, aseguró que debido al desaseo que se presentó en la elección del Estado de México, Acción Nacional impugnará los resultados de los comicios para gobernador.

Herrera Ávila dijo que su partido analiza los argumentos legales para presentar el recurso de impugnación ante las autoridades electorales, pues en la entidad mexiquense, aseveró, se dio una elección de Estado.

“Nosotros no tenemos elemento alguno para avalar lo que ocurrió en el estado de México. Creemos que es un despropósito, es una vuelta al pasado, y de ninguna manera convalidaremos un supuesto resultado basado en la presión, el chantaje, el uso desmedido de las fuerzas del gobierno al servicio de un partido político.Consideró que ayer en el Estado de México hubo un “auténtico cochinero”, por lo que –insistió- no hay razón alguna que lleve a convalidar los resultados, cuando estos no son producto de un ejercicio democrático.

El Universal

