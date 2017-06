Margarita Zavala critica el “personalismo atroz” de Anaya

* Lo culpa de la derrota del PAN en Edomex

Los resultados para el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones de ayer “reflejan mucha frivolidad y un personalismo atroz” del presidente nacional, Ricardo Anaya, “que nos tiene en estas derrotas”, aseguró este lunes Margarita Zavala.

La esposa de Felipe Calderón –el expresidente que en 2012 dio la espalda a la candidata del PAN a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, la misma que ayer contendió por la gubernatura del Estado de México– aseguró que cuando se iba para abajo la elección en territorio mexiquense, Anaya estaba anunciando una alianza para 2018; por lo que no se puede minimizar la derrota ni las responsabilidades.

“No son buenos números, y hablémonos claro: estamos a un año de la elección (presidencial), que es la encrucijada más importante de México en la historia moderna, es la apuesta al futuro o el regreso al pasado, que es lo que se está peleando ahorita en Estado de México”, señaló en entrevista con Radio Fórmula.

Por ello, pidió a Anaya que se comporte como el jefe nacional del PAN, que cuide la elección de Coahuila y, además, se defina de una vez por todas la candidatura presidencial de 2018.

Añadió: “Más allá del festejo que podemos tener en Nayarit y la batalla que están dando ahorita los de Coahuila, no son buenos números para Acción Nacional, reflejan muchos desajustes, mucha distracción, mucha frivolidad y un personalismo atroz que nos tiene ahorita en estas derrotas.

De acuerdo con la exprimera dama, en lugar de haberse dedicado a las elecciones cuya jornada concluyó ayer, el líder panista “lo que hizo fue construir una imagen de una candidatura hacia 2018 y eso distrajo todo”.

Margarita Zavala reiteró que hubo una elección de Estado en territorio mexiquense, porque intervino el gobierno federal, y el PAN debe impugnar. Pero lo que no puede, dijo, es esconder la responsabilidad de estar en cuarto lugar.

Y recalcó que un mes Acción Nacional debe definir su candidato presidencial para 2018. “Lo más cerca posible, en un mes, y discutamos ya lo que en algún momento ya debimos haber discutido”, remató.

En su artículo titulado “La derrota en el Edomex y la responsabilidad del PAN”, publicado este lunes en el diario ‘El Universal’, Zavala asegura que hace dos años anunció que buscaría la candidatura presidencial del PAN, y en estos dos años –apunta– “he sido respetuosa del partido y lo he cuidado en lo público y en lo privado. He pedido reglas claras y justas, propias de una institución democrática. He pedido que la dirigencia se comporte con imparcialidad, integridad y apego a la verdad. Pedí que hubiera un piso parejo y que Ricardo Anaya no sea juez y parte en esta contienda”.

Según la exprimera dama, durante dos años la respuesta de la dirigencia panista “ha sido la misma: mentir, hacer trampa, simular, pactar con el gobierno y con otros partidos a espaladas de la militancia, amenazar a quienes me apoyan y atacarme a través de terceros”.

Y subraya: “Bajo Ricardo Anaya, el PAN está renunciando a ser oposición real, por su cercanía con el gobierno. Su forma de hacer política nos debilita mucho como una opción de cambio para el 2018. Pero lo peor es que bajo Ricardo Anaya, en el PAN se han intensificado prácticas que despreciamos del PRI”.

Zavala asegura que el líder panista “es responsable directo de la derrota del PAN en el Edomex. Él sacrificó las posibilidades de éxito del partido pensando sólo en sí mismo y en sus ambiciones”.

Proceso

Comentarios

comentarios