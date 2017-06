Inminente desprendimiento en la Antártida de un iceberg gigante

El desmoronamiento de un bloque de hielo de unos 5.000 kilómetros cuadrados cambiará por completo el paisaje de la península antártica.

Un iceberg que es 300.000 veces mayor que el que terminó con el Titanic está a punto de desprenderse de la Antártida. Y la separación es inminente, según informa Reuters.

La barrera de hielo Larsen C se está separando del continente antártico a un ritmo acelerado y, según los servicios de monitoreo de la formación, podremos pronto observar el nacimiento del que será uno de los icebergs más grandes del mundo.

“Esperaría que [el desprendimiento] ocurriera muy rápido, dentro de días o semanas”, comentó a Reuters Dan McGrath, científico del servicio de investigación estadounidense US Geological Survey, que ha estudiado extensamente el fenómeno.

Según datos de la última semana, la grieta que separa la plataforma Larsen C de la Antártida ha crecido otros 17 kilómetros y se espera que la formación llegue a los 5.000 kilómetros cuadrados de superficie. Estos datos fueron publicados el miércoles por el proyecto MIDAS, un grupo de investigación europeo que ha estado monitoreando la región y que, según recoge Reuters, “señala que la separación del iceberg es inminente”.

El desmoronamiento del Larsen C forma parte de una tendencia más amplia de reducción de los estantes de hielo en la región que los científicos vinculan con los efectos del calentamiento global. Sin embargo, el desprendimiento del iceberg no elevará los niveles del mar de manera considerable.

“Si el Larsen C se derrumbara, sería preocupante por varias razones, pero la contribución al aumento del nivel del mar global sería muy pequeña, unos pocos centímetros”, afirmó McGrath.

Los científicos de MIDAS explican que la fractura cambiará totalmente el paisaje de la península antártica. El Larsen C puede acabar derrumbándose por completo tras la inminente pérdida de una parte.

