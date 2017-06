La ex monarca de SmackDown no le dio oportunidad a la ex titular de NXT.

Alexa Bliss y Bayley se enfrentaron en Extreme Rules por el título femenino de RAW en lo que fue una gran pelea. La campeona pudo retener el cinturón y pasó por arriba a su contrincante, que en ningún momento pudo hacerle frente.

Bayley tuvo en su poder la espada de bamboo pero no pudo llegar a utilizarla de forma efectiva y la ex monarca de SmackDown aprovechó eso para destruir a la ex campeona y quedarse con el título.

