Acusa Fermín Ordóñez al Auditor de usurpar responsabilidades

Chihuahua.-Fermín Ordóñez, militantes del Partido Revolucionario Institucional, acusó al Auditor, Armando Valenzuela Beltrán de usurpar responsabilidades, asegurando que él no es quien debería ocupar el cargo que actualmente tiene, sino tendría que ser ocupado por Ignacio Rodríguez, a quien dijo no le aceptaron la renuncia.

“Quien es el titular legal de la Contraloria es Ignacio Rodríguez, por lo que vamos a esperar que decide el congreso, aunque ya hay algunos posicionamientos de algunos jueces federales en el sentido de que Valenzuela no es el auditor y no se porque el congreso no ha actuado en consecuencia” señaló.

Ordóñez señaló que la solicitud de renuncia por parte de Ignacio Rodríguez se entregó en la jucopo, siendo esta instancia la que tendrá que admitirla o desecharla conforme a los elementos legales que tiene.

Finalmente dijo que según lo que establece la ley orgánica del poder legislativo en caso de renuncia del Auditor debe ser la comisión de fiscalización y notificarle a los diputados del congreso local.

