Bitcoin Son usados para defraudar y lavar dinero: Condusef

El Bitcoin es una moneda digital sobre la cual las instituciones financieras de México no pueden resolver quejas, fraudes o quebrantos, señaló la autoridad.

El Bitcoin es un tipo de dinero digital informal, que, no está regulado por ninguna autoridad del país.

Lo anterior significa que las instituciones financieras de México están imposibilitadas para responder por algún quebranto o cambio significativo en su valor.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó que el Bitcoin apareció en 2009 como una alternativa a las monedas fiduciarias como dólar, euro, yen, entre otras.

Señaló que dicha moneda virtual es utilizada para adquirir bienes y servicios, tanto reales como virtuales; y su valor depende del número de usuarios activos que la compren, así como de los comerciantes que la acepten como medio de pago.

“Debido a que el Bitcoin no es una moneda oficial, las autoridades no pueden responder por algún quebranto o cambio significativo en su valor e incluso en otros países se ha señalado su uso en operaciones ilícitas, como fraude y lavado de dinero”, alertó la Condusef.

Características del Bitcoin

Sobre las características principales del Bitcoin, la Condusef reportó los siguientes datos:

No es una moneda de curso legal y las instituciones reguladas del sistema financiero mexicano no están autorizadas para usar ni efectuar operaciones con ese tipo de pago.

Tampoco existe ninguna garantía o regulación que asegure que los consumidores o comercios que adquieren este tipo de activos puedan recuperar su dinero.

Al ser una moneda virtual que no está regulada, todas las operaciones realizadas son irrevocables.

Lo anterior significa que no no existe forma de que los usuarios puedan reclamar, en caso de que sospechen que son o han sido víctimas de un fraude o algún quebranto, por un cambio repentino y abrupto en su valor o por la suspensión de su cotización.

Los usuarios que tengan dudas o requieran de mayor información sobre el uso del Bitcoin y su regulación, pueden comunicarse al teléfono 01 800 999 8080.

