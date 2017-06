Así conquista las redes el tierno hijo de Juanes ¡Tienes que verlo!

No cabe duda de que Juanes tiene una familia hermosa, empezando por su esposa Karen Martínez con quien lleva 13 años de matrimonio y por supuesto sus hijos, Luna (12), Paloma de (11) y el pequeño Dante (7), del cual se ha hablado mucho sobre todo esta última semana.

Todo esto se debe a que su padre posteó orgullosamente un video, donde el niño aparece cantando ‘You’ve got a friend in me’, tema principal de la película de Disney, Toy Story. Al principio se mostró algo tímido, sin embargo, no tardó en hacerlo con toda fluidez.

Con esto pudimos notar el talento que heredó del colombiano. El video, en tan sólo unas pocas horas, arrasó con 100 mil reproducciones y comentarios de felicitación para Dante.

Por último, es importante mencionar que Juanes acaba de presentar su más reciente producción ‘Mis planes son amarte’ en un fabuloso lugar de la Riviera Francesa ubicada en las colinas más exclusivas de Cannes.

Para hacer el lanzamiento realizó un mediometraje de aproximadamente 50 minutos en donde el cantante fue entrelazando cada una de las 12 canciones del disco las cuales hablan de la vida cotidiana como el amor, el desamor, el optimismo y la esperanza.

