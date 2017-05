No me han dicho si es cierto lo del Celta o no: Chucky Lozano

Concentrado con la Selección Mexicana en Denver, Hirving Lozano habló sobre su futuro y la oferta que tiene el Club Pachuca para emigrar a España, asegurando que desconoce el tema y que nadie de la directiva le ha dicho si es cierto o no el interés del Celta de Vigo.

“Hay que manejarlo muy bien, estar muy tranquilo, la verdad es que no me han dicho nada, si es cierto lo del Celta o no; ahorita estoy en la selección y tengo que estar concentrado aquí y vine a dar lo máximo de mí”, señaló el volante mexicano.

Sobre la convocatoria y la posibilidad de ir a la Copa Confederaciones, el Chucky aseguró que ojalá sea de los elegidos para enfrentar el torneo internacional, en el cual el Tri jugará ante Portugal, Nueva Zelanda y Rusia.

“Todos los entrenamientos suman, demostrar siempre lo máximo que tienes tú, ojalá me puedan llamar y darme la oportunidad, estaría muy contento”, comentó.

Del partido del sábado pasado ante Croacia, Lozano apuntó que pese a la derrota el equipo logró mejorar en la segunda parte, situación que los tiene tranquilos y trabajando por buien camino.

“El segundo tiempo se vio mucho mejor el equipo, dando otra cara y ese es el paso que tenemos que mostrar”, concluyó.

