DE LA GUAYABERA Y LA FAO. 1ª DE 3 PARTES

Por: Luis Villegas Montes

“Te aprieta la guayabera”, me dijeron hace unos días en un tono bajo de voz; lejos estaba yo de imaginar que era la quintaesencia del veneno; “no, mira, si me queda hasta sueltita”, respondí desde el pozo sin fondo de mi ingenuidad. “No; que te ‘aprieta’; te ves más morenito”; (cric, cric, cric, así como en las películas) “…”, ésa fue mi muda respuesta, lo demás eran puras leperadas.

Eso ocurre porque la señora que me ayuda no lava ni plancha mis guayaberas a tiempo y tuve que comprar una a las carreras; y como no había de mi talla, ¡zaz!, que me compro una color rosa medio fosforesentón; así que en algún momento, dada mi circular anatomía, a medio mayo parecía yo esfera de Navidad.

Lo de la “FAO” no vaya a pensarse que guarda relación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (“FAO” por sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization), no señor, se trata de un asunto mucho más pedestre pero no por ello menos álgido: El Frente Amplio Opositor para el 2018.

El 20 de mayo de este año, diversos medios informativos dieron cuenta de una reunión de las dirigencias del PAN y del PRD, convocando a un frente amplio opositor (FAO) para 2018.1 Ya luego salieron con su “batea de babas” y todo quedó en “agua de borrajas”; Ricardo Anaya salió diciendo que no, que nunca se había planteado “una alianza PAN-PRD para 2018”; que él sólo habló con su homóloga del PRD, Alejandra Barrales, sobre el FAO para un futuro”.2 Yo lo interpreto como si algunos se hubieran invitado entre sí a comer una carnitas y ninguno se hubiera animado a poner el marrano.

Días después, líderes de ambos partidos, por separado, reiteraron la posibilidad del FAO; el 28 de mayo se dijo que el PAN en Tabasco, Yucatán, Oaxaca, Quintana Roo, Morelos, Querétaro, Nuevo León y Ciudad de México estaría de acuerdo;3 el mismo día, en el PRD, Jesús Zambrano convocaba a su creación por parte de las diferentes instituciones políticas, tanto de izquierda como del centro.4

A mí ni me pregunte, desde hace 13 años he sostenido la necesidad de una alianza con el PRD; hasta un librito pinolero escribí. Hace 13 años sostenía que entre las consideraciones más relevantes para impulsarla hallaba la necesidad de constituirse en una “oposición democrática”: “La lucha por el poder debe darse dentro de los cánones que la ley dicta; este concepto sirve para explicar cómo las fuerzas políticas se enfrentan al Gobierno, sin salirse de los causes que el orden jurídico establece, dentro de ese proceso natural de tensión entre el poder público y sociedad. […] Al referirnos al auténtico ejercicio democrático […] aludimos a la necesidad de retomar (si alguna vez lo hubo) el espíritu democrático de nuestras instituciones; no podemos pedirles a los partidos políticos otra cosa; para eso están; ellos son garantes, a ellos les conviene, a ellos les compete propiciar, alentar la participación democrática; dialogar, debatir y consensuar está en su naturaleza, en su modo de ser y en su razón de ser. Por ello, que eventualmente lleguen a la conclusión de que deben coaligarse o a cualquier otra, que sea lícita y se apegue a sus principios de doctrina, no debe espantar a nadie; es lo mínimo que podemos pedirle a un partido político, que exponga, que escuche, que rebata y debata.

Sigo creyéndolo.

Sigo creyendo en la necesidad de esa alianza. Es un imperativo atajar la posibilidad de que el PRI repita o de que el otrora “Rayito de Esperanza”, Andrej Manuel, ahora sí, gane la elección.

Explicar las razones de porqué el PRI no puede repetir resultan ociosas por reiterativas.

En cambio, impedírselo a Andrej Manuel, a Morena y a sus candidatos, requiere de una reflexión más de fondo. La primera, por lo menos en el ámbito local, es cerrarle el paso al montón de basura que empieza ya a acumularse a las faldas de ese Partido en las distintas candidaturas. La escoria del PAN o del PRI,5 comienzan a aglomerarse ávidos de una revancha electoral, apuntalados por la presencia, los recursos y la -¡Ay, Dios mío!- buena imagen del “Peje”.

Continuará…

Contácteme a través de mi correo electrónico o síganme en los medios que gentilmente me publican cada semana, en mi blog: https://unareflexionpersonal.wordpress.com/ o en Facebook (Luis Villegas Montes).

Luis Villegas Montes.

luvimo6608@gmail.com, luvimo6614@hotmail.com

