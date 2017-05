FUERTE LLUVIA Y GRANIZO EN 11 MUNICIPIOS

A consecuencia del ingreso del Frente Frío número 50, y como se tenía previsto, este día desde las 14:00 horas aproximadamente se registraron lluvias puntuales en la zona centro y occidente del estado, principalmente en 11 municipios, entre los que destacan por la cantidad de lluvia y la caída de granizo: Chihuahua, Riva Palacio, Namiquipa, Cuauhtémoc y Cusihuiriáchi, en donde en algunas zonas focalizadas se precipitaron trozos de hielo de hasta 8 centímetros de diámetro.

En la ciudad de Chihuahua la precipitación se registró principalmente en la zona sur-oriente de la mancha urbana, con daños materiales en cristales de casas y vehículos, así como de carrocería en los autos. Se tuvieron cuatro reportes de manera particular por granizadas en el área de Zootecnia, en las presas y en los mármoles.

Hasta el momento, se estima que los vehículos dañados podrían ser alrededor de 250, mientras que las viviendas con cristales rotos aún se contabilizan a este momento.

No obstante, no se reportan personas lesionadas, ni accidentes, ni afectaciones mayores a la infraestructura o vías terrestres. De igual forma, en el resto de los municipios se reportan solamente daños materiales hasta el momento.

La precipitación pluvial fue de aproximadamente 12 milímetros en un tiempo de 35 minutos aproximadamente.

Por lo anterior, y en virtud de que el clima lluvioso continuará durante el resto de la semana, se les solicita a los ciudadanos extremar precauciones mientras dure la precipitación, sobre todo porque el pronóstico es de lluvia y granizo en zonas puntuales.

Se recomienda:

– Durante lluvia fuerte, si no es necesario transitar por las calles, no lo haga.

– Buscar resguardo durante lluvia fuerte, caída de granizo, rachas de viento fuerte y tormentas eléctricas.

– No tener objetos sueltos en azoteas y ventanas

– Evitar tener basura que pudiera tapar las alcantarillas y resumideros

– No ingresar el vehículo a zonas inundadas

– Mantener sus documentos importantes dentro de plástico y en un lugar seguro

– Identificar los albergues cercanos a su área de influencia

– Estar atentos a los avisos que emiten las autoridades.

