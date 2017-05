Defraudan y extorsionan agencias de viajes

En redes sociales y portales de internet se pueden leer testimonios e incluso denuncias de quienes han pasado por hechos similares en agencias de viajes

Una llamada para informarle que se ganó un premio fue el primer paso de un fraude. “Rosi”, quien pidió a UNO TV permanecer en el anonimato y cambiar su nombre por cuestiones de seguridad, relató como un hecho que en un principio le provocaba emoción terminó en una historia de terror.

Hace dos meses aproximadamente acudió a una cita concertada vía telefónica en un hotel de Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, alrededor de las 7 de la noche. En el lugar le pidieron su credencial de elector y una tarjeta de crédito. Una vez adentro le dijeron que antes de recibir el premio debía escuchar información sobre membresías para realizar viajes a destinos turísticos durante tres o diez años, y que tenía que pagar entre 24 mil y 100 mil pesos.

“Rosi” dijo no estar interesada por falta de dinero: “El me dijo: -No que no tenías saldo, ahorita vamos a llamar a tu banco y vas a hacer un cargo por lo que tiene tu tarjeta-“

Entonces comenzó la extorsión. De acuerdo con la declaración que presentó en el Ministerio Público, narró que varios sujetos la obligaron a realizar un cargo a su tarjeta de crédito, primero por teléfono y después mediante una terminal portátil. Luego de varios intentos lograron cobrarle 9 mil 600 pesos y obligarla a firmar un contrato de una membresía por 20 mil 800.

Este caso no es el único. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó que esta empresa con razón social Asociación Latinoamericana y del Caribe de Agencias de Viajes S.A. de C.V cuenta con 30 quejas por parte de consumidores entre 2016 y 2017. Ninguna resuelta porque la empresa se niega a conciliar.

En redes sociales y portales de internet se pueden leer testimonios e incluso denuncias de quienes han pasado por hechos similares. La mayoría de las veces, estas empresas operan de la siguiente manera:

Llaman por teléfono para notificarle a la persona que se ganó un premio (viaje, monedero electrónico, dinero en efectivo, etc.)

La citan en un lugar de lujo, generalmente hoteles o restaurantes, y le proporcionan un folio.

Una vez en el lugar le piden su credencial de elector y tarjeta de crédito.

Le explican que se trata de una agencia de viajes y le ofrecen una membresía.

Comienza la extorsión.

Amedrentan a las víctimas para realizar cargos por teléfono, retirar dinero del cajero o pasan su tarjeta por una terminal.

Le hacen firmar un contrato que la obliga a reconocer los cargos y a continuar pagando la membresía.

Le informan que la membresía era el premio.

La escoltan a la puerta o a calles aledañas.

Las autoridades recomiendan no acudir a este tipo de invitaciones y, en caso de ser víctima, denunciar ante el ministerio público y presentar una queja ante PROFECO.

