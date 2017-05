Clausuró Gobernación 12 establecimientos

Chihuahua.-La Subdirección de Gobernación, realizó la clausura de un total de 12 establecimientos; 4 restaurant bar, 3 cantinas, 3 restaurantes, así como también un drive inn y un salón de fiestas, por diferentes motivos.

A continuación la lista de los locales sancionados

Cafe Richi (no respetar giro concedido)

Kaiser (no respetar giro concedido y extracción de bebidas embriagantes)

Wings Army (no respetar giro concedido y extracción de bebidas embriagantes)

Estribo (menor consumiendo bebidas embriagantes)

Zoppys Bar (sin constancia de buen funcionamiento, seguridad y operación)

La Valentina (menor consumiendo bebidas embriagantes)

Balis Girll (menor consumiendo bebidas embriagantes)

Alta la Cosa (menor consumiendo bebidas embriagantes)

Puerto Sendero (extracción de bebidas embriagantes)

Dos de Oro (riña y foro excedido)

Parque Moctezuma (menor consumiendo bebidas embriagantes)

Classico (cliente sin acreditar mayoría de edad)

Lo anterior fue informado por el titular de la dependencia antes mencionada, Issac Días, quien agregó que en ocasiones las faltas cometidas se solucionan rápidamente por la disposición de los encargados del establecimiento.

