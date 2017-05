Play Ball al estatal juvenil este sábado

CAMPEONATO ESTATAL DE BÉISBOL BUSCANDO TALENTOS SUB-18

–Arranca este sábado y se jugará a 6 jornadas–

Chihuahua, México.- Este sábado arranca el Campeonato Estatal de Béisbol “Buscando Talentos Sub-18”, en el cual se buscará el desarrollo de los peloteros que servirán como base para integrar las selecciones estatales y como semillero de talentos para los equipos profesionales.

Participarán equipos de las 10 zonas que viajarán y jugarán en los estadios donde se desarrollan la series de la Liga Estatal de Béisbol Mobil Súper 2017, previo a los encuentros durante el sábado.

Los jóvenes que estarán mostrando sus habilidades son de 15 y hasta 18 años de edad. Los duelos serán los sábados a partir de las 12:00 de la tarde y se jugarán a un máximo de nueve entradas.

La ronda regular constará de seis encuentros y a la etapa de semifinales avanzarán los mejores cuatro clasificados en la tabla general, teniendo como criterios de desempate además del mayor número de juegos ganados, quienes tengan menor número de carreras permitidas.

Jornada 1

Sábado 27 de mayo

Local vs Visita

Indios vs Faraones

Dorados vs Mazorqueros

Mineros vs Algodoneros

Manzaneros vs Rojos

Venados vs Soles

Jornada 2

sábado 03 de junio

Local vs Visita

Algodoneros vs Dorados

Faraones vs Indios

Soles vs Manzaneros

Rojos vs Venados

Mazorqueros vs Mineros

Jornada 3

Sábado 10 de junio

Local vs Visita

Indios vs Venados

Mineros vs Dorados

Faraones vs Manzaneros

Soles vs Mazorqueros

Rojos vs Algodoneros

Jornada 4

Sábado 17 de junio

Local vs Visita

Dorados vs Mineros

Algodoneros vs Soles

Manzaneros vs Indios

Mazorqueros vs Rojos

Venados vs Faraones

Jornada 5

Sábado 24 de junio

Local vs Visita

Dorados vs Faraones

Algodoneros vs Manzaneros

Mineros vs Indios

Soles vs Rojos

Mazorqueros vs Venados

Jornada 6

Sábado 01 de julio

Local vs Visita

Indios vs Dorados

Faraones vs Mineros

Manzaneros vs Mazorqueros

Rojos vs Soles

Venados vs Algodoneros

Semifinales

Sábado 08 de julio

Final

Sábado 15 de julio

