Graciela Beltrán fue acosada por Joan Sebastian

Graciela Beltrán revela haber sido víctima de acoso sexual por parte de Joan Sebastian, cuando ella iniciaba su carrera y era apenas una adolescente.

La cantante declaró: “Yo tenía 16 años y él era ya un viejo. Todos los días me enamoraba, me regaló un caballo, un anillo, joyas, hasta me ofreció matrimonio, pero nunca caí”.

Con estas declaraciones Beltrán confirma en parte las acusaciones que se han hecho en contra de Joan, que le gustaban las menores de edad, pero también hay que tomarlas con la debida precaución, porque la cantante parece que espera que las personas mueran para revelar sus secretos.

Lo mismo pasó con Jenni Rivera, a quien ha acusado de traición y de bloquearle su carrera, pero todo lo ha dicho cuando sus supuestos agresores ya no están aquí para defenderse.

