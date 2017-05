Ariana Grande anuncia un concierto benéfico en Mánchester tras el atentado

“No dejaremos que el miedo nos domine”, afirma la cantante, que se compromete a reunirse con sus fans

La artista estadounidense Ariana Grande ha anunciado que volverá a la ciudad inglesa de Mánchester para ofrecer un concierto benéfico para recaudar fondos con los que ayudar a las víctimas del atentado del pasado lunes, cuando el terrorista Salman Abedi se inmoló al término de un concierto de la cantante causando la muerte de 22 personas e hiriendo a 64, entre ellas muchos niños.

“No vamos a dejar que el miedo nos domine, que nos divida. No dejaremos que el odio gane”, afirma la cantante en el comunicado en el que anuncia el concierto benéfico, para el que no pone fecha. “Volveré a la increíblemente valiente ciudad de Mánchester para pasar tiempo con mis fans y celebrar un concierto de homenaje que recaude fondos para las víctimas y sus familias”.

La cantante, de 23 años, muy popular entre niños y adolescentes, dice sentirse “muy orgullosa” de sus fans. “He estado pensando en vosotros sin parar esta semana (…) Siento mucho el dolor y el miedo que debéis estar sufriendo. Nunca seremos capaces de comprender por qué pasan cosas así porque no está en nuestra naturaleza y por eso no debemos retroceder (…) No quiero pasar el resto del año sin poder animar a mis fans de la misma manera que ellos continúan animándome a mí. Nuestra respuesta a esta violencia debe ser acercarnos aún más, ayudarnos unos a otros, querer más y cantar más alto que antes”, afirma en el comunicado publicado en su cuenta de Twitter, donde suma 46,2 millones de seguidores.

Grande defiende en su mensaje el poder integrador de la música. “Cuando miras al público de mis conciertos ves a una multitud diversa, hermosa, feliz. Miles de personas increíblemente diferentes, unidas por el mismo motivo: la música, algo que cualquiera en la Tierra puede compartir; algo que está hecho para curarnos, para acercarnos, para hacernos más felices. Y eso es lo que va a continuar haciendo”. La cantante se despide afirmando que las víctimas del atentado de Mánchester estarán en su corazón “cada día”. “Pensaré en ellos con cada cosa que haga durante el resto de mi vida”.

