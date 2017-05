Tuca y Almeyda desbordaron miel

El entrenador de Chivas desea tener la mitad o poco más de la carrera de Ferretti.

El entrenador del Rebaño dijo que le gustaría sentarse a tomar un café con Tuca

La semana pasada fueron los dimes y diretes entre el Piojo Herrera y el Tuca Ferreti previo a la semifinal, pero ahora solo hubo elogios desbordados entre el timonel de Tigres y su contraparte de Chivas, Matías Almeyda, durante la conferencia conjunta que ofrecieron en Monterrey, a unas horas de la final de ida del Clausura 2017.

El entrenador del Rebaño dijo que le gustaría sentarse a tomar un café con Tuca, ya que le gustaría tener la mitad o más de la carrera que ha tenido en el futbol mexicano, puesto que la considera admirable.

“El último partido que enfrentamos a Tigres, me acerque a la banca y le dije al Tuca que algún día me gustaría tomar un café para hablar de futbol, porque veo la carrera que ha tenido y es admirable. Mantenerse mucho tiempo en un país, trabajando siempre, habla bien de él, pero no solo por lo que hablan los jugadores, sino por el resultado en sí.

“Deseo tener la mitad o un poquito más de la carrera que ha tenido Tuca y son esos entrenadores que a la distancia, sin haber tenido la posibilidad de ser entrenado, dejan enseñanza en muchos aspectos. A él y al Profe Meza, siempre los nombro, que no los conozco pero sí los respeto muchísimo”, expresó en el Día de Medios de la Liga MX.

Asimismo, Ferretti resaltó que el Pelado le cambió el rumbo al Rebaño y les regresó el éxito que millones de personas esperaban ver en el equipo.

“Matías es un tipazazo, ha regresado a la institución Chivas, cosa que se había perdido, muchas cosas básicas, como la pasión. Gracias a él, a su grupo de trabajo, ha regresado a Chivas a un lugar donde millones y millones de personas esperan”, dijo,

“Saben perfectamente lo que han hecho y a través del trabajo, su dedicación, han logrado llegar a este punto agradable, no solo para ellos, para millones de personas; es una cosa que ellos mismos esperaban de ellos. Son personas exitosas, trabajadoras, honestas y por esto están en este punto que se encuentran”, finalizó.

Comentarios

comentarios