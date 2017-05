Viaja Alcaldesa a Colombia a foro de prevención de violencia

Chihuahua.-Con el objetivo principal de participar en el foro de prevención de violencia, la Presidenta Municipal, María Eugenia Campos Galván se ausentará de sus obligaciones en el Ayuntamiento del 27 de mayo al 3 de junio.

Así lo solicitó en la sesión de cabildo frente a los regidores de las distintas fracciones parlamentarias, por lo que su lugar quedará como encargada del despacho la regidora del PAN Adriana Díaz Negrete.

Asegurando que el viaje no le generará ningún gasto al Ayuntamiento ya que será pagado por los organizadores.

“Este viaje no tiene ningún costo para el Municipio de Chihuahua, es pagado por esta agencia internacional UE y aunque no me lo pide ninguna normatividad, estaré entregando a mi regreso un informe preciso de las acciones realizadas y acuerdos durante el viaje” finalizó.

