Promociona Soraya Montenegro Orange Is The New Black

La actriz mexicana Itatí Cantoral revivió a su malévolo e icónico personaje de Soraya Montenegro en el nuevo promocional de la serie de Netflix, Orange Is The New Black.

En el video para la plataforma de streaming recrea la clásica escena de su telenovela María la del Barrio, donde la villana exclamaba melodramática: “¿Qué haces besando a la maldita lisiada?”.

Si bien la exitosa serie Orange Is The New Black ya había rendido homenaje a este personaje en otra promo, ahora se hace de manera explícita con Itatí adiestrando a las reclusas -caracterizadas por Jackie Cruz, Diane Guerrero y Lea DeLaria, sobre cómo interpretar la escena.

Con su papel antagónico de Soraya Montenegro, la actriz hizo famosas sus frases de “maldita lisiada” o “la marginal”, ene l melodrama televisivo protagonizado por Thalía en 1995.

