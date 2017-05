JUSTICIA PARA MIRELES.

Por: Bernardo Cerdeira Cobos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en próximos días resolverá el caso de José Manuel Mireles, donde su fallo será un precedente para la justicia o corrupción del sistema en México, esperando que la única institución con credibilidad de nuestro país, realice lo correcto.

En la justicia mexicana el caso de José Manuel Mireles Valverde famoso médico, activista y combatiente mexicano, ex líder y fundador de los Grupos de Autodefensa Comunitaria que lucharon en contra el cártel de los Caballeros Templarios en el estado de Michoacán, es conocido por todo el país, primeramente por la situación de violencia que existía o existe en la entidad federativa anteriormente mencionada donde no existía el estado de derecho y la autoridad no garantizaba el orden en los municipio purépechas, surgió por el hartazgo del abuso de grupos vinculados al crimen organizado al pueblo, las autodefensas michoacanas lideradas por el doctor del pueblo.

Con la finalidad de proteger a las familias, con un resultado muy favorable los autodefensas empezaron a limpiar más de la mitad del estado de Michoacán de los delincuentes, teniendo un giro internacional la noticia, como simples ciudadanos estaban realizando el trabajo que la policía estatal y federal, e incluso el ejército mexicano no pudieron lograr, llamando mucho la atención de la coordinación de hombres y mujeres armados para proteger sus derechos, sobre todo su vida.

En segunda es conocido porque el gobierno federal molesto por motivo que políticamente la noticia que circulaba afectaba los intereses del ejecutivo, por no dar resultado ante el combate al crimen organizado, se involucró en el conflicto para manejar las cosas a favor, como propósito era sacar fuera al médico Mireles y negociar con otro líder, Papa Pitufo.

En marzo de 2014, el consejo de Autodefensas se distanció de Mireles, indicando que él ya no era un miembro de la dirección ni el portavoz oficial de las Autodefensas en Michoacán.

Después de provocar una división en las estructuras de las autodefensas el ejecutivo federal invito de forma obligatoria a dejar las armas a los ciudadanos, creando Cuerpo de Policía Rural.

Pero lo interesante cuando Michoacán tenía una tranquilidad gracias a la defensa ciudadana, ya logrando el gobierno su objetivo de desarmar las autodefensas, y querer cargar con el triunfo, le fabricarían una serie de delitos al Dr. Mireles.

El 27 de junio de 2014, Mireles fue detenido con otras 45 personas en Lázaro Cárdenas, Michoacán por las autoridades mexicanas por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de México. Inventando una farsa jurídica que aunque este tipificado, nunca detuvieron por ese hecho delictuoso a la Tuta, el gobierno manipulando las leyes, se había comprometido a detener a civiles que estaban armados y no formaban parte del Cuerpo de Policía Rural. Siendo más severos contra los ciudadanos que contra los carteles delictivos.

Esta acción ocurrió una semana después de una entrevista de televisión en Canal 13 que se vio interrumpida como consecuencia de una llamada telefónica de ordenar la terminación de la entrevista, en la que Mireles estaba denunciando la participación del presidente de México, en las irregularidades de Michoacán.

Después de su arresto, Mireles mandó mensajes a la nación desde la cárcel a través de su abogada Talía Vázquez (y luego de su reemplazante Javier Livas) y de YouTube. En un mensaje publicado en 2015, declaró: “No sólo Manuel Mireles es inocente, sino todos los miembros de Autodefensas que tenían que llevar un arma para defender su hogar, su familia, sus bienes, porque no había nadie para ayudarlos”.

Miles de activistas, medios de comunicación, políticos y ciudadanos se manifestaron en todo el país pidiendo la libertad de Mireles, logrando la observación del caso de órganos internacionales, tratando de presionar el acto tan lamentable del gobierno.

Después de casi 3 años en la prisión, el 11 de mayo de 2017 un juez federal le concedió la libertad tras pagar una fianza de 30 000 pesos y se le condicionó a no salir del estado de Michoacán ni del país.

Pero como estarán las garantías para el galeno fuera de prisión, todavía está como procurador del estado de Michoacán el corrupto que interpuso la carpeta de investigación en su contra, que pasa con Silvano Aureoles, gobernador actual de Michoacán, tendrá nexos con el ejecutivo federal que le impidan realizar cambios en su administración, esperemos que la libertad provisional tardad para Mireles, sea recordado como la aplicación de la justicia en México y la Suprema Corte de la Justicia de la Nación Falle a favor de Mireles, Falle a favor de la justicia, misma que este país pide a gritos, gracias por su atención.

