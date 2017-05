Festeja Gobierno Municipal a maestros de las secciones 42 y 8va del SNTE

La presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos Galván, encabezó el festejo dedicado a los docentes que forman parte de los comités ejecutivos de las secciones 42 y 8va del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), esto en el marco de la celebración del Día del Maestro.

Al lado de la Alcaldesa en este evento estuvieron presentes los secretarios de ambas secciones; Rosa María Hernández por la Sección Octava y Enrique Avitia Estrada por la sección 42, así como de Martín Rivero, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia. Donde además de compartir los alimentos los educadores y educadoras disfrutaron de la presencia del mariachi, para luego participar en la rifa de obsequios en reconocimiento a la labor que desempeñan diariamente.

En su mensaje a los presentes Maru Campos reconoció el sacrificio en tiempo no sólo de trabajo sino de familia que los maestros invierten a la educación, e incluso dinero, ya que hay pequeños que no tienen ni para el desayuno y el docente saca de su bolsillo para no dejar en el hambre a sus alumnos.

Recordó que la Presidencia Municipal está trabajando duro por la educación, pues desde la Dirección de Desarrollo Humano y Educación se han hecho cosas importantes, tales como la orientación de 25 millones de pesos producto del ahorro en licitaciones de medicamentos, para el otorgamiento de becas a más de 8 mil niños y jóvenes, apoyos por hasta 150 mil pesos a los que podrán acceder por medio de convocatoria para infraestructura educativa, así como una partida especial que el ICHIFE otorgará para las escuelas con más necesidad.

“Sabemos que si como Municipio les ayudamos vamos a hacer una mejor sociedad, una mejor comunidad. Así que ustedes sigan transmitiendo toda esa enseñanza y todo ese amor, mientras que nosotros como autoridad seguiremos haciendo lo que nos toca para juntos lograr una mejor comunidad, en mí tienen una aliada para luchar por esos niños y que todos sean felices de haber tenido una educación, un buen maestro y sobre todo infraestructura adecuada para aprender”, expresó la Alcaldesa.

A nombre de la Sección 42, el secretario Enrique Avitia Estrada, aplaudió el esfuerzo de estos meses de Gobierno Municipal en cuanto a la reingeniería financiera que ha sido notable en la infraestructura educativa y apoyo para becas, “damos las gracias como maestros a la Presidencia pues sin duda alguna facilita la tarea a los maestros laboran en este municipio”.

Rosa María Hernández, secretaria de la Sección Octava, mencionó a los presentes que la educación es lo más preciado que hay y materia de trabajo para quienes integran la “casa naranja” que lucha en defensa de la escuela pública para llevar educación a los niños que viven en la incertidumbre por la inseguridad y adicciones a las que se enfrentan, y aprovechó para brindar un especial agradecimiento a la Alcaldesa por su preocupación hacia los docentes.

En el evento también se contó con la presencia del representante del SNTE, José Luis Briones, Héctor Humberto Hernández, profesor Ilustre 2017, el director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Bonilla y el regidor presidente de la Comisión de Educación, Julio César Ortiz.

