Alfonso Romo desayuna con empresarios en Chihuahua

El empresario reconoce “Yo Tenia Pavor de Conocer a Andrés Manuel López Obrador”

– Con una exposición sencilla y muy amena señala las necesidades de México y porque apoyar a AMLO.

Alfonso Romo Garza, Coordinador General del Proyecto de Nación 2018 – 2024, desayunó con empresarios de Chihuahua para presentarles dicho proyecto alternativo que buscan impulsar para el próximo sexenio y en una exposición genial señala que él antes de conocer a Andrés Manuel López Obrador, “yo hasta tenía pavor de él”.

En el evento estuvo presente Yeidckol Polevnsky, quien fue la primera mujer presidenta de CANACINTRA y actualmente Secretaria General de MORENA, el empresario Rafael Espino de la Peña, Coordinador de las Redes Ciudadanas Progresistas de AMLO y el empresario local Miguel González Lardizábal, enlace del ingeniero Romo ante la Iniciativa Privada en el estado de Chihuahua.

Tras recordar como él trabajó y ayudo a Fox para llegar a la presidencia de la República, a Fernando Canales Clariond a ser el primer Gobernador panista de Nuevo León y que él fue invitado por Vicente Fox a armar la campaña de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador y aclara que él no participó en la campaña contra AMLO y ahora está convertido en el principal impulsor y creador del llamado Proyecto de Nación 2018-2024.

Pero si reconoce que participó en una mesa que se armó con políticos y empresarios de distintos cuños para apoyar a un “candidato bisagra”, en ese grupo estaban Jorge Castañeada, Pedro Joaquín Codwel, la maestra Elba Esther Gordillo, Dante Delgado y el propio Cuauhtémoc Cárdenas. Ese grupo buscaba que llegara a la presidencia o Juan Ramón de la Fuente, en ese entonces Rector de la UNAM y el otro era Eduardo Burs, ex gobernador de Sonora.

Señala que el error histórico que pesa sobre muchos líderes locales fue que no tuvieron la conciencia real de lograr cambios para el país.

Contó que la primera vez que conoció a Andrés Manuel López Obrador, fue una invitación a una comida en la casa del tabasqueño y que tras platicar con él, fue que establecieron que lo primero que pensó fue en hacer un análisis real de como gobernó AMLO en la Ciudad de México, “pues una cosa es estar o no de acuerdo con él y otra cosa es saber a ciencia cierta como gobernó y si lo hizo bien, pues si analizamos fríamente como gobernó Fox cuando fue gobernador de Guanajuato, con ese solo estudio bastaba para mejor no apoyarlo cuando buscó ser presidente de México”.

Detalló que el estudio frío del gobierno de Andrés Manuel en el D.F. arroja datos sumamente interesantes de analizar, pues se logró un equilibrio presupuestal tan bueno que con los ahorros que generaron obtuvieron los recursos para todos lo programas asistenciales que se impulsaron en ese entonces siguen vigentes en beneficio de muchas familias.

“En materia de estado de derecho, ese gobierno fue respetuoso con el sistema de justicia, la propia Arely Gómez quien estuvo al frente del Supremo Tribunal del D.F. reconoció que él nunca se metió para nombrar magistrados o cambiar jueces y eso lo dice quien luego fue senadora por el PRI y Procuradora General de la República” y ese testimonio por sí solo le basta a Alfonso Romo para señalar la forma de gobernar de Andrés Manuel en el respeto a la división de poderes.

Poncho Romo dice que tras el dialogo con AMLO, lograron establecer una discusión intelectual y sobre temas financieros y administrativos que se tienen que hacer en el país, como es rescatar Pemex y lograr inversiones para obra pública.

“No se pude decir que no deuda, pues no hay la capacidad financiera para establecer un plan de cero deuda, pero en lo que sí estamos de acuerdo es en que la deuda no sea para gasto corriente y sí para inversión pública y Andrés Manuel dice que lo que se tiene que lograr es incentivar la inversión en obras, pues hoy en el Gobierno de Peña Nieto no hay inversión en obra y si un gasto desmedido en el gasto corriente”.

Romo además afirma que se debe de lograr que en México tengamos una banca que esté de acorde a las necesidades de inversión en el país.

“México no puede seguir presumiendo que sus 20 negocios más grandes de la bolsa sean negocios que se crearon en 1890 y 1960, solo tenemos a la Coca-Cola empresas mineras, bancarias y nada más, cuando tenemos la gran oportunidad de que empresas tecnológicas se desarrollen en nuestro país”, aclara.

Alfonso Romo, sostuvo que las reformas ya hechas no se pueden echar abajo por mero decreto, “se tiene que revisar que se debe de cambiar, que se debe de modificar, pero no hay el riesgo de llegar y tratar de resolver lo que está mal por una imposición con otra imposición”.

A la pregunta de ¿con quien va a gobernar Andrés Manuel López Obrador si gana?, respondió: “hay que recordar que el reto de formar un gabinete es de la nación, de forma plural y apartidista y tienen que estar las mejores gentes”.

Recordó como el gabinete de AMLO en el Distrito Federal, lo hizo con pura gente que no eran de él, pero que si hicieron muy bien su trabajo, “y lograron hacer un excelente trabajo porque Andrés Manuel no gobernó con sus cuates”.

Al desayuno asistieron cerca de 400 empresarios y excandidatos de otros partidos políticos que abarrotaron el salón Diamante del hotel

