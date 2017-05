Serie final inicia este jueves

–Listos equipos para disputar el campeonato–

En una histórica jornada para el deporte ráfaga en Chihuahua, por vez primera en la Liga de Básquetbol Estatal las series de semifinales se disidieron en el quinto y último encuentro, donde lograron avanzar a la final Dorados de Chihuahua y Soles de Ojinaga, equipos clasificados en primero y segundo lugar del la tabla general.

Tino Chávez y Dorados dejaron en el camino a Jesús Aragón e Indios Juárez, ganando la serie 3-2, donde salieron avante en los juegos 1, 3 y 5. Mientras que, Gustavo Pacheco y Soles de Ojinaga eliminaron a Javier Mendoza y Pioneros de Delicias en la misma cantidad de encuentros, siendo Ojinaga triunfador en los juegos 1, 2 y 5.

La serie final por el título será a ganar cuatro de siete posibles encuentros con formato 2-2-1-1-1, dando inicio este jueves en la capital del estado, albergando el Rodrigo M. Quevedo a partir de las 20:00 horas y el viernes a la misma hora.

Los duelos 3 y 4 se trasladarán a Ojinaga y de ser necesarios, el quinto partido será en Chihuahua, sexto en Ojinaga y séptimo y último de regreso a la capital.

Cabe destacar que en temporada regular, Dorados venció a Soles en ambos encuentros con cartones de 101-92 en el Quevedo el 10 de marzo y pizarra de 108-114 en el Poliforo Ojinaga el 15 de abril.

Serie final juego 1 y 2

Jueves 18 de mayo

Hora Local vs Visita

20:00 Dorados vs Soles

Viernes 19 de mayo

Hora Local vs Visita

20:00 Dorados vs Soles

Comentarios

comentarios