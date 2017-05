“Veremos más muerte y horror”, dijo Javier Valdez hace unos días; martes, 7:30pm, protesta en Segob

El asesinado del periodista de RíoDoce y corresponsal de La Jornada en Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas, se suma a los múltiples homicidios y ataques contra comunicadores en México ante la negligencia de autoridades. Tan sólo este fin de semana siete periodistas fueron retenidos en Guerrero y uno más fue amenazado en Nayarit. En lo va del año cinco periodistas han sido asesinados en el cumplimento de su labor. Frente a la tragedia, el Gobernador de Sinaloa (PRI) dijo hoy que su administración “no está rebasada”.

Apenas hace unos días, el incansable Javier Valdez habló con Infobae para un reportaje sobre las familias de los capos. Dijo que será muy difícil desterrar al narcotráfico “porque en este país nada se mueve sin que se enteren o sin que lo aprueben los narcos”.

Valdez fue asesinado este lunes. Caminaba por la avenida Riva Palacio, en la colonia Jorge Almada, en Culiacán, Sinaloa, cuando unas personas a bordo de un vehículo rojo le dispararon. El cuerpo del periodista quedó tendido a unos metros de las instalaciones de Río Doce, un medio local que ayudó a fundar.

“En Sinaloa ya no gobierna nadie. Desde antes de los grandes cárteles, el narco ya era el poder porque a todos les convenía que así fuera y por eso estamos viendo que ahora la gente está creciendo sin valores, sin aspiraciones… Todavía nos falta por ver muchas cosas, espérate a que se muera o atrapen al ‘Mayo’ [Ismael Zambada] y a algún otro viejo narco de la vieja guardia, y esto no sabes lo salvaje que se va a poner. Niños, mujeres… No va a haber respeto por nada ni por nadie”, dijo apenas la semana pasada. Infobae publicó esa entrevista apenas el domingo.

Los nuevos narcos, agregó, “van a ser más despiadados y la gente no los va a querer. Por eso vamos a ver más muertes y horrores”.

Este día, en redes sociales, se ha llamado a protestar en contra del asesinato del periodista y escritor. Esta es la invitación:

Tras el asesinado del periodista y escritor, las reacciones de organismos no gubernamentales y personalidades de la política no se han hecho esperar, ambos condenan el homicidio.

El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, calificó como “una afrenta” a la libertad de expresión el asesinato, sin embargo negó que las estrategias de seguridad y el Estado “estén rebasados”.

Ordaz Coppel aseguró que la violencia en Sinaloa “no nació ayer, viene de mucho tiempo atrás, es una situación histórica.”

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó el asesinato del periodista Valdez Cárdenas, un hecho que afecta la libertad de expresión. Agregó que el homicidio se suma al de otros 125 comunicadores que han sedo asesinados en el país durante los últimos 17 años.

“Este Organismo Nacional ha enviado a la ciudad de Culiacán, Sinaloa, visitadores adjuntos, encabezados por el titular del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, para sostener reuniones con los familiares y colegas de Javier Valdez Cárdenas, así como con autoridades municipales y estatales de aquella entidad”, dijo en un comunicado.

Dijo que solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno realizar una investigación de manera exhaustiva y expedita “para que este asesinato no quede impune, y para que implementen las medidas cautelares necesarias para proteger a la familia de Javier Valdez Cárdenas”.

Además, agregó, “con tales medidas se busca salvaguardar la integridad física de los familiares de la víctima y de los colaboradores del semanario Ríodoce, las cuales fueron solicitadas por esta Comisión Nacional a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como para que también se les brinden medidas de contención emocional”.

“Tal solicitud se formuló al cumplirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, y tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, fracciones I y II del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, así como en los artículos 3, 6, fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno”, dijo en el comunicado.

El Presidente Enrique Peña Nieto turnó el caso a la Feadle par que apoye a la Procuraduría General del Estado de Sinaloa.

A través de su cuenta de Twiiter, el mandatario señaló que el Gobierno de la República “condena el homicidio del periodista Javier Valdez. Mis condolencias a sus familiares y compañeros”.

Por su parte, la organización internacional Artículo 19 exigió a la Fiscalía de Sinaloa tomar como “línea prioritaria la labor del periodista Javier Valdez en la investigación de su asesinato”, y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) cumplir con su obligación constitucional e investigar el asesinado del periodista.

El Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) apuntó que la Feadle “debe investigar con rapidez el asesinato de Javier Valdez Cárdenas y llevar a los responsables ante la justicia”.

“Su pérdida es un golpe al periodismo mexicano y para el público mexicano, que ven una sombra de silencio extendiendo por todo el país.”, dijo el Director Ejecutivo del CPJ Joel Simon, según palabras citadas en un comunicado.

Andrés López Obrador lamentó el asesinato del periodista de La Jornada en Sinaloa, “me da tristeza que esto pase, me duele que estén asesinando a periodistas a mansalva”.

Y exigió que las autoridades hagan los que les corresponde en este caso “porque no se esclarece nada, no se hace justicia, Enrique Peña no sirve para decirlo con claridad, es preocupante lo que sucede el país”.

Javier Valdez, era un reconocido periodista mexicano que por años cubrió temas de narcotráfico desde el estado norteño de Sinaloa, fue asesinado el lunes cerca del semanario donde trabajaba, informaron autoridades en medio de una reciente ola de violencia que ha dejado otros miembros de la prensa asesinados y ha posicionado a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.

El veterano reportero, que era un referente para todo aquel que llegaba a Sinaloa y quería saber qué pasaba en el estado, se convirtió en el sexto informador ejecutado en México desde principios de marzo. En los últimos meses, la violencia contra la prensa se ha multiplicado en distintos puntos del país.

Valdez murió por arma de fuego a primera hora de la tarde pero el Fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos, que se trasladó inmediatamente al lugar, no ofreció más detalles sobre cómo sucedieron los hechos. Solo aseguró que su prioridad era salvaguardar la integridad del semanario RíoDoce y de la familia del periodista. Agregó que estaban abiertas todas las líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de que el móvil del crimen fuera su trabajo informativo.

El sinaloense se especializaba en temas de seguridad y narcotráfico. Fue uno de los fundadores de RíoDoce y también era corresponsal del diario La Jornada, así como autor de varios libros.

En el último, “Narcoperiodismo”, abordó la relación de la prensa y el crimen organizado pero además había realizado múltiples investigaciones, entre otros temas, sobre menores (los libros “Huérfanos del Narco” y “Los Morros del Narco”) y sobre el papel de las mujeres y la delincuencia (“Miss Narco”).

Según RíoDoce, Valdez iba manejando un vehículo cuando desconocidos lo interceptaron y balacearon. El diario La Jornada indicó que recibió múltiples disparos.

