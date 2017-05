Katy Perry, en negociaciones para “American Idol”

La cantante estadounidense Katy Perry podría integrarse a la próxima edición de “American Idol”.

De acuerdo con el portal “TMZ”, Perry está negociando un contrato para ser juez en el “reality”.

Apenas la semana pasada se anunció que la cadena ABC traerá de vuelta el programa, apenas un año después de que Fox lo cancelara por la caída de rating.

[[nid:850629]]

Se espera que el martes se haga oficial la contratación de Perry, aunque aún no se tienen los nombres de los otros dos jueces.

La información de “TMZ” indica además que Ryan Seacreast volvería como conductor.

Fox señaló que el programa se había vuelto muy costoso, por lo que ABC no quiere repetir ese error y, entonces, el contrato con los otros jueces no puede salirse de presupuesto, ya que Seacreast y Perry no serán nada baratos.

Durante las 16 temporadas de la emisión, transmitidas entre 2002 y 2016, surgieron figuras como Kelly Clarkson, Jennifer Hudson y Carrie Underwood.

El Universal

Comentarios

comentarios