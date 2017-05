SI ME TENÍAS, ¿por qué lo complicaste todo?.

AMAR ES UN PRIVILEGIO, por eso he sido SOLDADO DE TU AMOR, y aunque me sintiera TAN SÓLO EN UN BREVE ESPACIO, MI CORAZÓN nuca dejó de ser SALVAJE.

Hoy trato de escaparme como lo he hecho tanto pero TE EXTRAÑO y ME CUESTA TANTO OLVIDARTE.

QUISIERA DEVOLVER EL TIEMPO PARA AMARNOS MÁS porque para mí NO SE MURIÓ EL AMOR.

PERO NO HACE FALTA, soy EL ÚNICO CULPABLE ENTRE MIL.

SIEMPRE ME ACORDARÉ DE TI, niña roja

