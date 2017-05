Festeja Maru Campos a las madres trabajadoras del Municipio

En el marco por la celebración del Día de las Madres, el Gobierno Municipal realizó un convivio para todas las mujeres madres de familia que forman parte de la fuerza laboral de las diferentes dependencias y organismos descentralizados, evento que fue encabezado por la alcaldesa, Maru Campos Galván.

En su mensaje a las presentes, la Presidenta Municipal reconoció el trabajo de cada una de las mujeres que se desempeñan en la administración, pues señaló que su labor es de vital importancia no solo para el gobierno, sino para todos los chihuahuenses, ya que de ellas dependen diversos temas, tal como la seguridad, la atención a las denuncias ciudadanas, la vigilancia del correcto uso los recursos públicos, entre un sinfín de funciones que repercuten en un mejor entorno para todos

De igual manera, aplaudió su labor en casa, pues pese al compromiso adquirido dentro de la función pública, brindan su mayor esfuerzo para atender a sus familias, a quienes en ocasiones deben dejar por cumplir sus obligaciones, pero quienes con el paso del tiempo agradecerán todo el empeño realizado por sus madres.

“Soy hija de una madre que le tocó sacar adelante a tres hijos sola, donde a mis escasos cinco años no entendía su ausencia, sin embargo hoy en día agradezco que haya salido a trabajar, el que a veces me haya dejado sola, el que a veces la haya necesitado, porque me hizo una mujer fuerte e independiente, pero sobre todo que había que trabajar y luchar para hacer una mejor patria y una mejor ciudad”, expresó la Alcaldesa.

El evento contó con la presencia del director del Instituto Municipal de Pensiones, Juan Antonio González Villaseñor, la titular de la Tesorería Municipal, Amanda Córdova Chávez, la presidenta del DIF Municipal, Thelma Rivero Espinoza, la titular del Órgano de Control Interno, María Álvarez, la Oficial Mayor, Verónica Rodulfo, el regidor perteneciente a la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional, Germán Ávila, así como la secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Municipio, Martha Silerio.

