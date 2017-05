No hay irregularidades para sancionar a Nacho Galicia: Jáuregui

Chihuahua.- El Secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, informó que no existen irregularidades en el proceso en contra del ex director de Desarrollo Rural, Ignacio Galicia y aseguró que el ex funcionario se ha hecho cargo de todos los gastos médicos de los niños que resultaron lesionados en el accidente que él provoco semanas atrás.

Jáuregui Moreno, indicó que el asunto lo lleva el órgano de control y hasta el momento no se han encontrado irregularidades que impliquen responsabilidad hablando del terreno de la función pública

“El señor Galicia se ha hecho cargo del accidente, de cabo a rabo es decir, desde la Salud de las personas, cumplió con su seguro, lo hizo en un vehículo particular y de las investigaciones hasta donde sé, no se han arrojado irregularidades que impliquen sanción a sus responsabilidades como servidor público”; expresó.

Puntualizó que de no haber respondido en lo privado con la familia, en estos momentos estarían señalándolo, además informó que los menores están prácticamente recuperados, pero esperarán hasta que el asunto sea resuelto debidamente y no haya una cuestión legal que atender.

Finalmente indicó que no se notificó a los regidores acerca del proceso contra Galicia a los regidores debido a que por su naturaleza son entre el funcionario y el órgano interno de control.

