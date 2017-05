Igual que el No. 23 de Michael Jordan, el No. 2 de Derek Jeter está vivo en su deporte

Los Yankees de Nueva York retirarán este domingo el No. 2 de Derek Jeter, pero su legado seguirá en las espaldas de muchos jugadores a todo lo largo de las Grandes Ligas.

De los 21 jugadores que en la actualidad utilizan el No. 2, casi la mitad de ellos lo hacen en honor de Jeter.

“Dondequiera que uno vea el No. 2, uno piensa en Jeter”, dijo el torpedero de 23 años de los Bravos Dansby Swanson. “Al igual que cuando uno ve el No. 23, uno piensa en Michael Jordan; el 42, Jackie Robinson. Hay ciertos números que se quedan pegados a cierta gente”.

A Swanson se le dio el No. 2 como novato, pero desde entonces ha utilizado el No. 7 para honrar sus raíces en Vanderbilt – ese era el número que usaba cuando los Commodores ganaron la Serie Mundial Universitaria en 2014. Swanson, al igual que muchos jugadores, creció admirando a Jeter por el respeto que él mostraba por el juego, sus actuaciones en momentos clave, y su habilidad para mantenerse alejado de los problemas. Para muchos, esto convirtió el No. 2 en un símbolo de hacer las cosas de la manera correcta.

La Noche de Derek Jeter

Los Yankees retirarán el número de Derek Jeter el domingo. He aquí más información sobre el tributo del equipo al No. 2.

Hora: La cobertura comenzará a las 6:30 p.m. ET. El juego está pautado para las 7:30.

Al comienzo de los entrenamientos primaverales este año, cualquier otro torpedero del Este de la Liga Americana utilizaba el No. 2 – excepto el de Tampa Bay. Pero el campocorto de los Rays Nick Franklin, quien tuvo el número, era campocorto antes de ser sacado de la posición. Y aunque fue dejado en libertad antes del Día Inaugural y ahora está con Milwaukee, sigue utilizando el No. 2 – y hasta tiene un perro de la raza pit bull llamado Jeter.

Troy Tulowitzki de Toronto y Xander Bogaerts de Boston podrían ser los dos miembros más conocidos del Club de Admiradores de Jeter, ya que han profesado su admiración por el Capitán de los Yankees por muchos años, mientras que J.J. Hardy de Baltimore, a quien se le asignó el No. 2 cuando se unió a los Orioles en 2011, dijo que Jeter era su jugador favorito cuando estaba en escuela secundaria.

¿Habrá alguien que no haya sido el No. 2? El mismísimo Derek Jeter. El Capitán estaba más interesado en el 13, el número que su padre, Charles, utilizó cuando era torpedero con Fisk University. Cuando Jeter llegó al Bronx en 1995, el receptor Jim Leyritz usaba el No. 13. Jeter se quedó con el No. 2 y lo usó cuando ganó su primer título en 1996. Pero cuando llegó a los entrenamientos en 1997, le dieron el No. 17.

“Yo dije, ‘Espera, espera, espera, espera’ “, recordó Jeter en una entrevista con Karl Ravech de ESPN”. ‘Tú sabes, yo quiero el No. 2’. Así que, si volvemos a los inicios de los entrenamientos primaverales en 1997, yo aparezco listado como el No. 17″.

El domingo en la noche, los Yankees se convertirán en el cuarto equipo en retirar el No. 2. Los Dodgers (Tommy Lasorda), los Medias Blancas (Nellie Fox) y los Tigres (Charlie Gehringer) ya han sacado de circulación dicho número. En la actualidad, hay cinco equipos que no tienen un jugador utilizando el No. 2. Eso nos deja con 21 equipos.

De esos 21, hay 10 jugadores en los rosters de 40 peloteros que utilizan el No. 2 a modo de homenaje a Jeter.

Para sorpresa de nadie, siete de esos 10 peloteros juegan en su vieja posición. Andrelton Simmons de los Angelinos no tuvo el No. 2 en Atlanta pero logró ponérselo en su actual equipo debido a Jeter.

“Derek Jeter es uno de los mejores ejemplos de cómo uno quiere que crezca cualquier chico, que tenga los buenos hábitos que él tenía. Ha sido un gran modelo a seguir.”

Zack Cozart de los Rojos quería usar el No. 1, pero ese número está retirado por el manager Fred Hutchinson. Así que seleccionó el No. 2, con Jeter en su mente. Alcides Escobar de los Reales dijo que escogió el número por las razones usuales – amaba la forma en que Jeter jugaba el juego.

Gavin Cecchini de los Mets no está en la actualidad en las mayores, pero cuando fue la primera selección de su equipo en el draft del 2012, dijo que su jugador favorito era Jeter. Cecchini aparece listado con el No. 2 en el roster de 40 jugadores de los Mets.

El intermedista de los Mellizos Brian Dozier, quien como novato fue torpedero en 2012, usa el No. 2 y una banda elástica en su brazo izquierdo, como hacía el propio Jeter. El antesalista de los Astros, Alex Bregman, tiene el No. 2 en su espalda por Jeter, y como recordatorio que fue la segunda selección detrás de Swanson en el draft de 2015.

Si hay dos jugadores que representan más el No. 2 como la versión del No. 23 de Jordan, son Bogaerts, de los Medias Rojas, archirrivales de los Yankees, y Tulowitzki. Ellos son posiblemente los fanáticos más devotos de Jeter en la actualidad en el deporte.

Cuando Bogaerts estaba creciendo en Curaçao, amaba ver a Jeter en los partidos entre Yankees y Medias Rojas.

“Derek Jeter es uno de los mejores ejemplos de cómo uno quiere que crezca cualquier chico, que tenga los buenos hábitos que él tenía”, dijo Bogaerts. “Ha sido un gran modelo a seguir”.

Bogaerts seleccionó el número por Jeter y por su compañero de equipo Hanley Ramírez, que se inició como torpedero y también en algún momento utilizó el No. 2 en honor a Jeter. Cuando finalmente jugó contra Jeter, Bogaerts dijo que no tuvo mucho tiempo para hablar con él. Pero, como solía hacer con muchos jugadores, Jeter sacó de su tiempo para ofrecerle una palabra de aliento cuando llegó a la segunda base.

“Esa era una de las cosas que él siempre hacía”, dijo Bogaerts. “Me dijo, ‘Sigue trabajando duro. Eres un buen jugador’ “.

Jeter no solo ofrecía elogios y consejos, sino también mensajes personalizados. Con Bogaerts, él solía bromear acerca de escuchar al coach Brian Butterfield, quien ahora está con los Medias Rojas pero que fue una gran ayuda para Jeter mientras estuvo con los Yankees.

En Toronto, el amor por Tulowitzki está bien documentado. Creciendo en el área de la Bahía, era fácil para Tulowitzki mantenerse despierto para ver los partidos de los Yankees en playoffs hasta el final. Se deleitó con varias de las grandes actuaciones de Jeter, aunque como fanático de los A’s, dice que la jugada conocida como “The Flip” – la famosa jugada de Jeter ante Oakland en la Serie Divisional de la Liga Americana en 2001 – le dolió.

Tulowitzki asistía a los partidos en el Oakland Coliseum y estudiaba al No. 2 durante los calentamientos pre juego.

“Yo solo intentaba sacar el máximo de su juego y aplicarlo al mío”, dijo Tulowitzki.

Cuando Tulowitzki estaba en Colorado, tuvo oportunidad de conocer a Jeter. En ese momento, Jeter mercadeaba su propio perfume, el que los compañeros de Tulowitzki le compraron, y le imploraron que se lo pusiera antes de conocer a su ídolo. Tulo se presentó ante él, con dicha fragancia.

Al día de hoy, Tulowitzki utiliza el número por aprecio a Jeter, al igual que muchos otros en las mayores. Para el hombre mejor conocido como 2-lo, se trata de render tributo a uno de los mejores de todos los tiempos.

“Esa es una gran manera de que los jugadores le presenten sus respetos a otros”, dijo Tulowitzki, “y demostrar que ellos conocen un poco de la historia del juego, y que lo respetan”.

ESPN

Comentarios

comentarios