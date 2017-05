Ex diputado del PRI ha movido 17 millones de dólares en paraísos fiscales

Lara Aréchiga oculta sociedades en Panamá y las Antillas Holandesas

Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Sinaloa, al que una juez andorrana investiga una cuenta de seis millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA), oculta en paraísos fiscales como Panamá o las Antillas Holandesas una sociedad opaca a través de la que ha movido en los últimos años 16,8 millones de dólares, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La sociedad está gestionada por BK Group, una empresa holandesa de servicios fiduciarios. Aréchiga ha declinado responder a las preguntas de este periódico.

La sociedad off shore de Lara Aréchiga, exsecretario de Administración y Finanzas del Estado entre 1999 y 2009, se llama Riana International B.V., que a su vez depende de la sociedad Riana N.V en las Antillas holandesas, de la panameña Riana Development Inc y esta de la Fundación Hazare en Panamá, una Family Asset Management (gestora de fondos familiar) creada por la Banca Privada de Andorra, un banco intervenido por blanqueo de capitales.

En 2012 Riana International BV recibió un préstamo de Aréchiga de 4,3 millones de dólares que se empleó para incrementar el capital de la empresa mexicana Desarrolladora Gos, una sociedad que promueve el proyecto inmobiliario Destino (Ocean Front Resort), en Ensenada (Baja California). Desarrolladora Gos recibió entre 2007 y 2012 un préstamo de 2,5 millones y otro de 10 millones del BPA. El primero fue directamente desde el banco recientemente intervenido; el segundo fue primero a Riana International BV y se empleó en incrementar el capital de Desarrolladora Gos México. En total, esta última sociedad recibió 16,8 millones de dólares.

Las auditorias de Desarrolladora Gos México están firmadas por la consultora Deloitte México y en las mismas se señala que los préstamos se reciben para poner en marcha el proyecto inmobiliario “Destino” en 2012, un mega complejo que según reconocen los auditores en los siguientes informes está en pre construcción.

Documentos internos del BK Group aseguran que desde que estalló el escándalo del BPA directivos del departamento de Compliance (cumplimiento) de BK Group se han reunido con J. R., el representante, intermediario y consejero mexicano de Riana International, para expresarle su preocupación por el caso, así como por sus dudas de que el proyecto inmobiliario “Destino” sea viable y real. Los encuentros y conferencias se celebraron, también, con el abogado mexicano O. E. L. Las dudas llegaron hasta tal extremo que la empresa holandesa renunció recientemente a la gestión de la estructura societaria. Especialmente desde que el pasado 13 de febrero EL PAÍS publicó una información en la que revelaba que Oscar Javier Lara Aréchiga tuvo una cuenta de seis millones de dólares en el BPA de Andorra. Solo entonces la compañía holandesa llegó a advertir del caso a las autoridades de supervisión financiera.

Gejo Kamp, director y propietario de BK Group, declinó responder a este periódico. “No puedo facilitar ninguna información sobre mis clientes. Ni le confirmo ni le desmiento nada”, señala en su oficina situada a las afueras de Ámsterdam. BK Group gestiona sociedades de unos 300 clientes. Tiene oficinas en Ámsterdam, Curazao y Luxemburgo.

Las Actas del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales del BPA reflejan en sus actas la existencia de una cuenta corriente de seis millones de dólares a nombre del expolítico mexicano. La magistrada andorrana Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación sobre el BPA, remitió a México una petición de ayuda judicial para identificar al citado político e investigar la posible relación entre el cártel de Sinaloa y la BPA. El acta del comité dice textualmente “que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa desde el año 2009, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 199 y 2009, miembro del PRI y economista. La cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México”, afirma la comisión rogatoria.

La magistrada reclama la identificación “plena” de esta persona y que se aporten certificados penales y policiales de la misma. El auto no desvela su nombre, tampoco el del hermano del político, pero la información aportada coincide con Oscar Javier Lara Aréchiga entonces que no quiso responder a este periódico (“no le puedo dar esa información”). Los nuevos datos sobre la estructura off shore de este expolítico del PRI en las Antillas holandesas y Panamá, y el movimiento de cantidades millonarias en la sociedad en la sociedad Riana International BV, desconocidas para la Justicia de Andorra, confirman todas las sospechas.

Ahora Lara Aréchiga lo niega todo: “No tengo nada que ver con esa sociedad. Solo conozco el proyecto Destino por ver algún cartel en la carretera cuando viajo a Ensenada. Estoy enfermo, deme su correo electrónico, le escribo y alguien de mi equipo contestará a sus preguntas”, afirma en una conversación telefónica. Aréchiga no ha cumplido su promesa y su teléfono móvil está cancelado desde que EL PAÍS le llamó el pasado día 3 para reclamar su versión.

Según consta en su perfil del Congreso de la Unión, Lara ocupó, también, en la Administración Pública Federal de México los cargos de director regional del Banco del Atlántico, consejero regional del Banco Nacional de Crédito Rural e idéntico puesto en la Nacional Financiera. Asimismo, fue subdirector general de infraestructura de la Segarra. Lara dejó su acta de diputado en 2012, el año pasado participó en la contienda del PRI para gobernador, pero sin éxito.

