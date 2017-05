Matracas y fiesta no dejan al PRI distinguir si lo que se escucha en el Edomex son Las Golondrinas

La elección de 2011, en la que Eruviel Ávila Villegas fue elegido como Gobernador del Estado de México, contó con la participación de cerca de 5 millones de electores, de los cuales 3 millones ejercieron su voto a favor del Partido Revolucionario Institucional. Así ganó, con el llamado voto duro que ese partido se ha encargado de mantener siempre a gusto durante décadas y en lo que parece una especie de relación sentimental.

Cuando los priistas se reúnen se les ve seguros, incluso contentos, como si los números de las encuestas más recientes no abonaran tensión a la batalla electoral y pusieran en duda el triunfo de Del Mazo… como si el camino al triunfo ya estuviera más que conquistado.

Aquí el tiempo no pasó, o por lo menos parece que los últimos cinco años en los que la violencia y el empobrecimiento se agudizaron en el país, no hicieron parada en el Estado de México. Porque aquí, lo que se grita y se lee en la mayoría de las fachadas de los hogares, es “fuerte y con todo”, lema de campaña de Alfredo del Mazo Maza, candidato del Partido de la Revolución Institucional (PRI).

La imagen de una plaza pública, a unas horas de que inicie uno de los eventos de Del Mazo, es casi idéntica a una de Enrique Peña Nieto promoviéndose para ser Presidente de México en 2012.

En el Estado de México los candidatos del PRI no adolecen de ninguna protesta, aquí se les apapacha.

Todos los asistentes, familias enteras, visten una playera roja, sea del partido o no, la playera de ese día es roja. Llegan desde dos horas antes para que no falle nada en la organización: pasan primero a una casa donde les entregarán tambores, matracas, trompetas y globos; luego se van a acercando al lugar donde será el evento y se forman para entrar, se anotan en todo lo puedan anotarse, entregando siempre antes la credencial de elector y esperan el arribo del candidato en turno –en este caso Del Mazo– y gritan, echan porras, se emocionan, aplauden y se quedan hasta que el evento termine.

Como con Peña Nieto hay un club de fans que echa porras al candidato guapo. Como en 2012, las propuestas dirigidas a mujeres son casi las únicas reconocibles pero que terminan siendo suficientes.

Antes de que Alfredo tome el micrófono, se reproduce un video en el que cuenta quién es y dónde nació.

Luego, habla su esposa y cuenta de cómo se conocieron y cómo la enamoró su mirada.

Él dice que de ella le enamoró su personalidad, pero más su papel de madre. Llevan cinco años casados y tienen cuatro hijos. Luego hablan de su propuesta de salario rosa.

La razón por la que apoyan a Alfredo del Mazo. Una mujer respondió: “Pus porque tiene muchos apoyos para las mujeres. Vamos fuerte y con todo” y otra agregó que “Se está preocupando por nosotras las mujeres para darnos un salario rosa que nunca nos los han dado”.

Sobre las características de ese apoyo, respondieron “No sabría decirte, pero es el único que se ha preocupado por las mujeres. Vamos fuerte y con todo”.

A los eventos viene gente que destina tiempo de su día y hasta de su jornada laboral para apoyar al partido, que grita fuerte, que trae a los hijos pequeños, a los ancianos y a los discapacitados.

Es una relación sentimental, que como todas, atraviesa por crisis que nunca son fatales, siempre pasajeras. Cuando eso sucede, las dos partes de esta pareja se sientan a negociar, llegan a un acuerdo, que es el de apoyarse; seguir apoyándose el uno al otro.

Una parte es el PRI y la otra es su plataforma electoral, su voto duro.

De acuerdo con cifras el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en 2011, año en que la entidad eligió gobernador, el PRI, junto con el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza, juntaron más de 3 millones de votos.

La lista nominal del estado está conformada por 11 millones 258 mil 125 electores, pero en esa elección el total de votos fue de 4 millones 827 mil 403, es decir, hubo una participación de 45.73 por ciento, frente a un abstencionismo de 54.27 por ciento.

Quizá entonces por eso se les ve a todos aliviados y seguros del triunfo, a pesar de que ahora, lo que es muy diferente a la última elección, es que la mayoría de las encuestas pinta una batalla muy reñida entre el PRI y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Porque en los rostros de los asistentes a este evento no se observan los fantasmas de OHL, de Grupo Higa o de la corrupción.

-¿Por qué votar por Alfredo del Mazo en esta elección?– se le preguntó a un hombre de 65 años de edad.

–Porque pensamos que es una persona responsable. Trae buenas ideas al Estado de México y es la persona idónea para… para que nos dirija, nos gobierne, para las mejorías del Estado. Es la persona más idónea para que nos dé más proporciones y más conocimiento en el Estado de México.

–¿Usted siempre le ha dado su voto al PRI?

–Sí, siempre he estado con el PRI.

-¿El partido no lo ha defraudado nunca?

–Pues hasta ahorita no. Siempre en todas partes, como todos los aspirantes a algún estado o a alguna persona de cualquier partido, ofrecen muchas cosas, pero hasta ahorita, de las veces que yo he participado con este partido, nunca me ha defraudado. Al contrario, he sacado cosas buenas para mi familia y para mi comunidad.

