Por Dinorah Gutiérrez Andana

Desde hace más de dos décadas, he sido testigo, como periodista y como ciudadana, de innumerables versiones de lo que las personas con cierto poder (sobre todo político o económico) pueden mostrar de sí mismas ante múltiples situaciones.

He visto al menos a cinco gobernantes ejercer el liderazgo en el servicio público con estilos totalmente diferentes entre sí. Ninguno se parece al otro en el ejercicio del poder. Ninguno se mantiene siendo el mismo desde el inicio de su administración hasta la culminación de su sexenio.

Sin afán de comparar a cualquiera de ellos entre sí y tampoco con la idea de sicoanalizarles, puedo decir que, ejercer el poder es mucho más que decisiones en blanco y negro; bueno o malo; grande o pequeño… El poder significa matices y recovecos en una pizarra de arquitectura irregular y multidimensional.

Un día cuando reflexionaba sobre ese tema y observaba la pasión con la que algunos poderosos se aferran a ese poder en muchas ocasiones en forma desmesurada, encontré una lectura sobre un trastorno sicológico poco conocido en la actualidad, pero identificado como un problema que muchos personajes de la historia, desde héroes militares, políticos, empresarios y muchos otros han padecido. Se le conoce como Síndrome de Hybris.

Algunos de los síntomas que afectan a quienes lo padecen son: el sesgo notablemente egocéntrico sobre sus decisiones y expectativas acerca de sí mismos y sobre quienes les rodean; la confianza desmedida en sí mismos. Suelen ser impulsivos e imprudentes. Se muestran, porque así lo sienten, superiores a los demás. Con frecuencia son excéntricos y se empeñan en hacer que sus rivales sean vencidos a toda costa sin medir consecuencias. Generalmente no escuchan a los demás y no reconocen sus propios errores.

Es probable que, luego de esta breve descripción, vengan a nuestra memoria muchos nombres de personas que podríamos identificar con el Síndrome de Hybris. Sin embargo, la complejidad de las relaciones interpersonales cotidianas, no nos permite con frecuencia identificar elementos que podrían ponernos en riesgo frente a personalidades enfermas como éstas o, lo más difícil, suelen ser personas con un poder real que, enfrentarles definitivamente nos pondría fuera de batalla.

Gobernantes, jefes, líderes religiosos, padres, madres, hijos, hijas, hermanos… Las personas con quienes nos relacionamos, incluso nosotros mismos, podríamos padecer esta extraña enfermedad sin habernos percatado. Tal vez hemos vivido bajo circunstancias de extrema tensión al relacionarnos con personas excéntricas y poderosas. Peor aún, quizá seguimos bajo la autoridad de individuos con severos trastornos de personalidad y hemos dado por sentado que su conducta es normal, aunque suframos las consecuencias.

La megalomanía ha sido motivo de muchas historias de ficción, cuyos personajes suelen ser los antagonistas de los héroes. Los villanos que pelean a muerte por vencer, aniquilar, avasallar al enemigo. Son historias que desde la infancia nos contaban y que solíamos creer, hasta cierto punto con ingenuidad, que sólo ocurría en los cuentos.

No obstante, el continuo bombardeo publicitario sobre “tener”, “ser exitoso”, “poseer”, “fama”, “ambición” y lo que esos conceptos implican en la configuración de un proyecto de vida, han debilitado la observación de valores y conductas edificantes y dignas para empujarnos cada vez más hacia una crisis de identidad y nuestro verdadero rol como seres humanos viviendo en sociedad.

He visto a muchos hombres y mujeres perder la cabeza por mantenerse en el poder obtenido con esfuerzo o sin él y de cuyos beneficios no se quieren alejar. Les he visto moverse en la penumbra sigilosa y astutamente para sorprender al enemigo y debilitarle maliciosamente.

Si, muchas personas con el Síndrome de Hybris y un enorme vacío existencial.

No sé, tal vez son tan felices como la medida de sus propias excentricidades y conductas megalómanas. O tal vez sólo son consecuencia temporal de un sistema anquilosado con enfermos mentales en el que nos hemos acostumbrado a vivir así como en un gran manicomio.

Sin embargo, me resisto a creer que estar mal y vivir incómodos con alguien con ese síndrome sea aceptable. Porque estas personas confunden realidad con fantasía como cosa normal. Su mundo se divide entre ganadores y perdedores y se asumen como ganadores con pavor a perder su status. Se afanan por mantenerse en el poder incluso mediante el fraude; la tergiversación de hechos; usando r actitudes amenazantes y causando daños irreparables a los demás.

¿Hasta dónde una enfermedad mental podría justificar que alguien pisotee la dignidad de otras personas?

La norma no debería ser estar mal y sentirse peor mientras otros pasan sobre nuestra espalda pisoteando nuestra integridad. La norma debería ser identificar los valores y conductas que pueden ayudar a construir mejores formas de convivencia entre nosotros. Vivir con la dignidad de ser humano.

Concepción Arenal decía que: “La dignidad es el respeto que una persona tiene de sí misma y quien la tiene no puede hacer nada que lo vuelva despreciable a sus propios ojos”.

¿Quién podría realmente afirmar que ha defendido su dignidad y la de los demás teniendo un gran apego al poder?

Comentarios

comentarios