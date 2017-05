EDITORIAL: “LO QUE OTROS CALLAN” ALCALDESA: FIGURA DECORATIVA

Usted puede invitar al Alcalde a Bautizos, Bodas, XV Años, Graduaciones, Seminarios, Inauguraciones y todo tipo de eventos sociales con la seguridad de que asistirá. Y es que en realidad, la Presidente Municipal Maru Campos se ha convertido en un personaje protocolario, sin ninguna responsabilidad, equivalente a la imagen de los monarcas actuales: es solo un requisito en las ceremonias sociales.

Es parecida a la estatua de Francisco Villa, ubicada en la Glorieta del mismo nombre: aparenta acción, pero nunca se mueve. Es triste decirlo, pero solo sirve para actividades “socialitos”, la Comunidad chihuahuense no le tiene fe ni respeto porque observa su falta de compromiso social. Se la pasa repartiendo populistamente (lo que antes se criticaba del PRI), dulcecitos, gorritos y piñatitas, actividad que pudiera desarrollar cualquier otra persona con mucho menos sueldo y más dedicación y entrega.

Existe un abandono total en los servicios, que la Alcaldía tiene obligación de proporcionar a la sociedad, queriéndonos hacer creer, que son una especie de prerrogativa particular. El 75% de las actividades de la Alcaldesa son improductivas socialmente hablando, relegando las prioridades como la seguridad pública preventiva, urbanización, alumbrado público, pavimentación, etc. El temor manifiesto y la inexperiencia del Alcalde, para cumplir los compromisos como funcionario ha hecho que la ciudadanía lo mire como un estorbo legal. Mientras la violencia y los delitos comunes, se enseñorean en el Municipio, la Alcaldesa expresa desafortunadas declaraciones, que rayan en la irresponsabilidad al decirnos que la violencia existente, es una “lucha entre ellos”, refiriéndose al crimen organizado y al desorganizado. Al decir “entre ellos”, nos está asegurando: ¡son ajenos a nosotros! Así, ¿para que queremos Autoridad Municipal? Nos ha llegado a recomendar, que no asistamos a lugares públicos donde hubo ejecuciones, como son bares, centros comerciales, escuelas, restaurantes, etc. En lugar de asumir su responsabilidad y hacer su trabajo, por el que se paga excelentemente, sacrifica a la población, recomendándonos no acudir a lugares públicos que tienen por obligación vigilar; imagínese, paralizaríamos las actividades cotidianas y económicas. Los robos, asaltos tanto a negocios como a casa habitación y a las personas se han elevado estratosféricamente y las ejecuciones se han realizado en todos los puntos de la ciudad ¿por eso ya no vamos a salir de nuestras casas y a trabajar? Las recomendaciones de la Alcaldesa son infantiles y simplonas.

Quieren acostumbrar a la población, a un toque de queda para asì no tener problemas y de hecho ya se intentó varias ocasiones con intensos rumores y manejo del pánico. En la práctica, la Policía Municipal Preventiva, no existe, limitando su función a “levanta cadáveres y evidencias” y eso tardíamente ¿de que sirve la supuesta tecnología de primer mundo, y las Certificaciones CALEA si no obtienen resultados? Las famosas y costosísimas cámaras, los códigos azules y los sistemas Satelitales GPS ¡no sirven para nada! ya que nunca reportan imágenes ni combaten la delincuencia. Los radioperadores municipales tienen temor de atender los desesperados llamados de auxilio, aun y cuando pudieran evitar crímenes ¿la plaza está vendida? Lo patético es que los policías solo se cuidan entre sí, con hasta 5 patrullas en fila. Si la Alcaldesa tiene temor ¿por qué aceptó y hasta buscó el voto para el cargo?

Es lastimoso que la Alcaldesa nos reproche que su puesto es delicado y peligroso. Nadie la obligó a ello. Si mucho es su temor, que renuncie.

Atentamente,

Cesar Augusto Gutiérrez Fierro. E-mail: augu_gtz@hotmail.com

