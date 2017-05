Propone diputada ley para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad

La diputada Liliana Ibarra propone la ley para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad

Liliana Ibarra diputada por el partido Acción Nacional destaco que dentro de su comisión que preside, tiene el objetivo de proteger y salvaguardar a los grupos más sensibles o vulnerables, dentro de los cuales se encuentran los personajes que demandan su desarrollo e inclusión total en la sociedad, la que debe equiparar las oportunidades para todos, y así cumplir con nuestro compromiso.

• Desde el año 2004 no se le había dado la difusión de la progresividad que marca la Constitución, en armonía con el contexto internacional. Se da la vigencia de esta Ley bajo el principio pro homine (a favor del hombre, lo que le favorezca al hombre dentro de sus capacidades). En este caso, a favor de las personas con discapacidad.

• Y es hasta el 2016 que se dictaminó la iniciativa, misma que no se publicó en el Periódico Oficial del Estado, por lo cual no tuvo vida jurídica, es decir, no nació.

• Hoy, 4 de mayo del 2017, se da esta Ley en armonía con los Tratados Internacionales y con la progresividad de la Constitución Federal, teniendo como objetivo principal vigilar la atención a las personas con discapacidad, haciendo valer derechos que desde el 2004 no tenían.

La Legisladora expuso en tribuna que en el proyecto se propone armonizar la Ley vigente de atención a las personas con discapacidad, con los principios y derechos de la Ley Suprema para el Estado Mexicano y plantea una transformación del entendimiento del objeto para las personas con discapacidad.

Por otro lado, la Iniciativa planteada es una transformación del entendimiento del objeto de la ley para las personas con discapacidad. Con esta Ley se va a transitar de la asistencia social a una visión de derechos para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. Este cambio es de fondo pues deja de verse al beneficiario de la ley como un objeto de asistencia social, para convertirlo en un sujeto de derechos.

Las personas, por el simple hecho de serlas, deben tener la capacidad de hacer exigibles derechos que se consideran mínimos indispensables para poder garantizar la totalidad de sus derechos autosuficientemente y que se identifican como los derechos sociales. Las personas con discapacidad además de estos derechos sociales, requieren de otro conjunto de derechos que le aseguren una igualdad sustantiva para su inclusión en todos los planos de la vida social, estos derechos los identificamos como los derechos para la inclusión, apunto Ibarra.

También con ello se pretende el hacer una armonización, especialmente con la ley de desarrollo social y humano. El primer criterio para esta armonización es la concepción que se han hecho los derechos sociales, que se conocen también como “derechos para el desarrollo” o “derechos llave” y que se relacionan directamente con las mediciones de pobreza y marginación (Salud, educación, seguridad social, empleo, vivienda, alimentación, deporte).

El segundo bloque de derechos anuncio la legisladora, son los que aseguran la inclusión de las personas con discapacidad, además de los derechos sociales. Estos derechos se definieron a partir de las convenciones y las Ley general para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. Para garantizar estos derechos se establece un marco de facultades y obligaciones.

La diputada propone que el sistema, debe ser administrado por un Consejo para el desarrollo e inclusión de personas con discapacidad, Así como de un mecanismo consultivo, ambos para la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas con discapacidad. En el Registro se contempla la participación paritaria de funcionarios titulares de áreas clave y la representación de las organizaciones bajo el principio territorial y también atendiendo las categorías generales de discapacidad. Su función es esencialmente de coordinación general y planeación estratégica a mediano y largo plazo.

