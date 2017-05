Comparece alcalde de Juárez en Congreso

Chihuahua.- El presidente Municipal de Ciudad Juárez Armando Cabada compareció este día ante los diputados en el Congreso del estado, en donde se le cuestionó la realización del Proyecto Juárez iluminado y se le acusó por parte de diputadas del PRI, de querer hacer negocio para que solo una empresa resulte ganadora de la licitación.

La legisladora del tricolor detallóó que consultó el documento enviado con contadores y abogados, en donde se le señaló que el proyecto está hecho para que una empresa resulte ganadora y la inversión inicial pasaría de mil millones de pesos, según lo presentado, a seis mil millones de pesos.

Al respecto,el edil de la frontera respondió ó que esto no se trataba de ningún crédito porque no estaba de intermediaria ninguna institución bancaria, a lo que las diputadas, incluida la panista, Rocío González le cuestionó que aunque no es con una institución, si es con un privado con quien se estarán endeudando.

Asimismo Cabada reiteró que la intención no es de ninguna manera beneficiar a alguna empresa con la licitación.

Comentarios

comentarios