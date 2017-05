Rinoceronte blanco busca pareja en Tinder

GUADALAJARA, JALISCO (29/ABR/2017).- Se trata de el perfil de ‘Sudán’, el último rinoceronte macho de su especie y de no encontrar una pareja para reproducirse, estos animales podrían desaparecer pronto.

Es es un rinoceronte blanco de 43 años de edad, sólo existen dos hembras de su especie en todo el mundo: Satu, de 17 años y Najin de 27, sin embargo, a pesar de que ya se han apareado, su edad no les permite reproducirse de forma natural, informaron diferentes medios de comunicación en línea.

Por esta razón, los cuidadores de Sudán en conjunto con varias organizaciones han creado una estrategia en Tinder mediante la cual pretenden reunir recursos para poder costear un método de fertilidad de nueve millones de dólares.

“Soy único en mi especie, en serio, soy el único rinoceronte blanco macho en el planeta. No quiero parecer desesperado pero el futuro de mi especie realmente depende de mi. Me desempeño bien bajo presión, me gusta comer pasto y relajarme en el lodo. Sin problemas. 1.80 metros de altura y dos mil 200 kilos si eso importa” dice el perfil de Sudán.

La campaña “El soltero más codiciado del mundo” busca informar a las personas sobre esta situación para conseguir donativos que permitan llevar a cabo la reproducción.

El proyecto implicaría tomar el esperma de Sudán para ponerlo en un óvulo de alguna de las hembras para luego colocarlo en una hembra de rinoceronte blanco del sur, una especie más común que tendría mayores probabilidades de reproducción.

Tinder se ha asociado con con el conservatorio Ol Pejeta, organización que se encarga de cuidar a los tres rinocerontes.

El perfil puede ser visto en 190 países y en más de 40 idiomas, dijo Matt David, jefe de comunicaciones y marketing de Tinder.Hasta ahora la campaña ha conseguido una gran cantidad de visitas a la página de Ol Pejeta donde se pueden hacerse las donaciones.

