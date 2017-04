Eva Cadena vuelve por más dinero

CIUDAD DE MÉXICO (27/ABR/2017).- Un nuevo video muestra a la diputada local por Veracruz, Eva Cadena, cuando recibe 10 mil dólares y 50 mil pesos en efectivo “para su campaña” de parte de la misma mujer no identificada, quien el 6 de abril le dio los primeros 500 mil pesos para que supuestamente los entregara a Andrés Manuel López Obrador.

En la grabación, la mujer ofrece cinco millones de pesos para López Obrador, en dólares o en moneda nacional, como él elija. Cadena se compromete a comentarlo con “ellos”.

Cadena se observa sentada en un sillón color verde, con su bolsa negra y ella porta una blusa verde. En este encuentro la diputada local recibe un fajo con 10 mil dólares y otro con 50 mil pesos, mientras sostiene un sobre amarillo en la mano derecha.

“Esto se lo quiero dar para usted y para su campaña, son 10 mil dólares y 50 mil pesos”, le dice la mujer no identificada en este segundo encuentro.

Presuntamente la reunión se llevó a cabo unos días después del mitin en el que participó López Obrador en el municipio de Las Choapas, Veracruz, el 8 de abril pasado.

La mujer no identificada conversa con Eva Cadena un posible encuentro con el presidente nacional de Morena de manera directa, incluso le pregunta si aceptaría los cinco millones pesos.

“Pues sí, platica con él… que a mí me gustaría que fuera con López Obrador directamente. Preguntarle que si acepta, que son 5 millones, que cómo los quiere, si los prefiere en dólares o en moneda nacional, por favor, ¿me haría eso?”, asegura la mujer no identificada.

“Yo les comento por acá a ellos”, responde la ex candidata de Morena.

‘Es manipulación’

Un diario de circulación nacional buscó a la legisladora para conocer su posición y respondió que es evidente la manipulación del material y recordó que este miércoles presentó una denuncia y solicitó a la Fiscalía General de Veracruz los videos del hotel para que se aclare quiénes son las personas que le dan los recursos y se deslinden responsabilidades.

“Es evidente la manipulación del material. Presenté la denuncia correspondiente y solicité a la Fiscalía los videos del hotel para que se aclare quiénes son los que participan y se deslinden responsabilidades. Se presentarán ante la Fiscalía otros datos para aclarar el tema. Y es todo lo que tengo que aclarar”, respondió mediante un mensaje de texto.

Tras la difusión de este videoescándalo, Morena le quitó la candidatura a la alcaldía de Las Choapas y fue sacada de la bancada de este instituto político en el Congreso de Veracruz.

En un comunicado, Cadena reconoció que recibió el dinero como una aportación para Morena y aceptó que fue un error, “fui ingenua en el actuar”. Antes había identificado a Alexis García como representante de los empresarios de Coatzacoalcos, quien la contactó.

Este miércoles se informó que el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, dijo que esa dependencia abrió una investigación con el número de expediente 686/ 2017, por el video que publicó esta casa editorial en que se aprecia a Eva Cadena recibiendo los fajos de dinero.

En entrevista, Nieto Castillo no descartó citar a declarar a López Obrador, si la indagatoria lo amerita.

