Será 2017 más seco que año anterior pero no extremo: CONAGUA

Chihuahua.- El delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Kamel Athie indicó que el 2017 será un Año neutro, y refirió que no está definido aún si se presentará fenómeno del niño o el de la niña, y en términos generales según refirió el delegado de Conagua, Kamel Athie, será un año más seco que el 2016, el cual comentó, no fue malo en cuanto a precipitación, por lo que aseguró que no será un año extremadamente seco.

El funcionario federal aseguró que la situación no debe alarmar por 2 razones; el buen nivel de las presas en el estado y aseguran el presente ciclo primavera verano, y segundo; no es un año extremadamente seco, solo más que el 2016, manifestó.

“No es un año extremadamente seco, es más seco que el 2016, pero pensamos que es un año que puede ayudar a la situación de las presas”; expresó.

Comentarios

comentarios