Protestan adultos mayores en Delegación Estatal del IMSS

Chihuahua.- Adultos mayores de Conassen y Une-mass se manifestaron esta mañana en las instalaciones de la delegación 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social para exigir que se les entregue la pensión a las personas que ya cumplieron con todos los requisitos necesarios.

EL líder de los manifestantes, César Augusto Gutiérrez indicó que a pesar de que son muchos los adultos mayores que reúnen todo los requerimientos para acceder a las pensiones del IMSS, se ha obstaculizado la entrega de estos apoyos.

Con diversas pancartas y gritos, los protestantes pidieron de manera pacífica al delegado del IMSS que los atienda y resuelva su situación para poder contar con el recurso que les corresponde, derivado de su trabajo a lo largo de su vida.

Los inconformes solicitaron la renuncia del delegado por no poder hacer su trabajo y no resolver los casos que ellos les han planteado para la obtención de sus pensiones, por personas que cumplen con los requisitos, pero según manifestaron; les ponen traban de más para que no lo logren.

Señalaron que además de esta protesta, en próximos días también se manifestarán afuera de la casa del delegado, a pocos días de su jubilación.

