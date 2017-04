Detienen a nueve tras el “asalto del siglo” en Paraguay

Debido al ataque con bombas cambiaron a los cuatro principales jefes de la policía; se presume que participaron unos 50 pistoleros

Nueve hombres fueron arrestados por su presunta participación en un asalto con fusiles y explosivos a una empresa de camiones blindados en Paraguay en el que se llevaron unos ocho millones de dólares, se informó el martes.

El inspector de la policía brasileña Fabiano Bordignon dijo en conferencia de prensa que los nueve presuntamente formaban parte del medio centenar de hombres que penetraron la bóveda de la empresa de transporte de valores Prosegur, en la localidad paraguaya de Ciudad del Este, y luego huyeron a Brasil.

El Dato:

Se estima que robaron 8 mdd de los 49 mdd que había en la bóveda

Bordignon dijo que se revelará el monto robado en las próximas horas, pero Juan Cocci, presidente de Prosegur para América Latina, indicó a Radio Mitre de Buenos Aires que “podemos decir que aproximadamente son ocho millones de dólares los que faltan” de la bóveda que, agregó, contenía unos 49 millones.

“El ataque fue a las dos de la mañana (del lunes). Primero atacaron la comisaría, donde fallece lamentablemente un policía y hay cuatro mal heridos, prenden fuego a 16 autos aproximadamente, ponen bombas a tres localidades cerca de nuestra planta para distraer y ahí empiezan a atacar nuestra planta”, contó Cocci.

Acerca del tema: Realizan 50 pistoleros “asalto del siglo” en Paraguay

En tanto, los cuatro principales jefes de la policía de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil y a 340 kilómetros al este de la capital paraguaya, fueron relevados.

“Los cambios en las jefaturas en Ciudad del Este fueron ordenados por la comandancia nacional de policía para optimizar el servicio en la zona”, dijo a The Associated Press la comisario Elisa Ledesma, portavoz de la institución. Aclaró que “los relevos no constituyen castigo”.

El lunes el vocero de la policía del departamento paraguayo de Alto Paraná, Aníbal Lima, dijo que se presume que los asaltantes serían miembros de alguno de los principales grupos criminales brasileños: el Primer Comando Capital o el Comando Vermelho. Ciudad del Este pertenece al departamento de Alto Paraná.

Ciudad del Este, fronteriza con la brasileña Foz de Yguazú y la argentina Puerto Iguazú en lo que denomina la “Triple Frontera”, es la segunda urbe más grande de Paraguay y concentra comercios de electrónicos, cigarrillos, perfumes y bebidas alcohólicas, entre otros productos, cuyos propietarios son en su mayoría inmigrantes sirios-libaneses.

Comentarios

comentarios