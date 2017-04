Piojo asegura que arbitraje se ha pasado con él

Miguel Herrera, director técnico de Xolos, manifestó que el arbitraje no ha sido equitativo con él tras la sanción de cinco juegos que le impuso la Comisión Disciplinaria por insultos a los oficiales y por retar a golpes a un aficionado en el Estadio Caliente.

“El que hoy le digas ladrón a un árbitro es insultarlo, no creo, no lo estoy insultando. Estoy diciendo lo que uno siente. En un partido no te marcan dos penaltis, por eso me molesté. Después viene lo de la tribuna, la verdad es que me parece que no han sido equitativos, conmigo se pasaron. Conscientes de eso, no volverá a pasar”, indicó el timonel de Tijuana en entrevista con TDN.

El estratega reiteró que su reacción ante ambas situaciones fue por calentura; sin embargo, aseguró que a él le dieron más juegos de castigo a comparación de otras situaciones similares.

“Por calentura, molesto por dos penaltis que no te cobran. Me parece que no son insultos. El reglamento dice que son dos partidos por insultos, falta de respeto al árbitro, reclamo, es un juego y a mí me echaron dos. Luego por lo de la tribuna a mí me echaron 3 y a otros no les dieron nada”, comentó el Piojo.

Miguel Herrera recibió dos partidos de suspensión por insultos al árbitro y tres más por retar a un aficionado a golpes.

