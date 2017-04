América juega malísimo: Cuauhtémoc Blanco

GUADALAJARA, JALISCO (25/ABR/2017).- Tal como hacía cuando era todavía jugador, Cuauhtémoc Blanco no se guarda nada cuando se trata de defender al club azulcrema. El ahora alcalde de Cuernavaca no duda al afirmar que el América de Ricardo La Volpe “es un desastre” y que si él fuera el dueño del club, “sacaría a (Ricardo) Peláez”, presidente deportivo de las Águilas.

“No sé realmente si es el vestidor, si ya no quieren a Peláez, a La Volpe, eso lo saben ellos, pero yo creo que en América deben hacer una limpia, quedarse con los jovencillos y traer a cuatro o cinco jugadores buenos. Lleva un año que América juega malísimo. (Ricardo Peláez) Dejó a La Volpe y el América no ha funcionado y quien trajo a los jugadores fue él”, dice el ex seleccionado mexicano a la cadena TDN.

América, el club con más títulos en México, marcha en la sexta posición del futbol mexicano desplegando un futbol defensivo que había producido resultados hasta el domingo pasado cuando el equipo capitalino cayó 2-1 ante Santos Laguna. Con la derrota, subieron de tono las voces que cuestionan las decisiones de La Volpe en el banquillo Azulcrema.

“A mí no me gusta, es un desastre”, dice Blanco sobre la actual versión del América. “Es que no sé qué le pasó (a Ricardo La Volpe), porque a mí se me hace un excelente entrenador, pero a veces veo las declaraciones y mejor que se quede callado. La Volpe tenía grandes equipos y los hacía jugar bonito, y el América no juega a nada”.

“Yo, si fuera el dueño, sacaría a (Ricardo) Peláez. A final de cuentas son ciclos. Él hizo las contrataciones, él trajo a los jugadores. Es como siempre he dicho: tú como entrenador, aunque tengas a un directivo, tienes que traer a tus jugadores. No promotores ni el presidente deportivo porque quien se juega la chamba eres tú”, afirma Blanco

