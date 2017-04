Sensibilización más allá de la teoría: La clave del desarrollo

Por: Agustín Hernández Rojo

La construcción de una comunidad en paz, corresponde a todos: gobierno, iniciativa privada y ciudadanía en general. El tema de la paz debe ser abordado desde una perspectiva preventiva, y no solamente correctiva.

A nivel nacional la falta de empleo formal y oportunidades de desarrollo, la economía en picada, la disparidad peso-dólar, la corrupción, una mala educación (familiar y académica), falta de empleos bien remunerados, falta de vivienda digna, son el caldo de cultivo perfecto para una sociedad disfuncional y problemática.

De entre esos factores, el que me parece más importante es la educación, se requiere una educación integral para la niñez y juventud mexicana, de tiempo completo, con un plan de estudios que incluya materias de ética y participación ciudadana, donde los alumnos se sensibilicen de las dificultades que enfrentan los que menos tienen.

A título personal, considero que una de las causales de falta de paz, es precisamente ese distanciamiento de las problemáticas de la otredad. Las posturas comodinas: Si no me afecta, no es mi problema, no hacer nuestros los problemas de otros, la cuestión aquí es que -como sociedad- todos somos corresponsables. No es una lucha de clases o grupos, sino debemos tener miras de un crecimiento conjunto: Si a México le va bien, a nosotros también.

Una cultura de participación social-ciudadana es imperante, desde las etapas formativas del ser humano, para que tenga esa iniciativa de respuesta, de apoyo y de resolución de dificultades que atañen a la comunidad en general. Recuerdo un programa implementado por la Preparatoria del Tecnológico de Monterrey, para sus alumnos de últimos semestres, en el cual, en cierta materia, se debía acudir a la colonia Vistas Cerro Grande y construir cierto número de casas para personas de escasos recursos de la colonia, los alumnos se tenían hacer cargo desde la adquisición de los materiales, hasta la construcción misma de los hogares; imagínense pues a los preparatorianos construyendo con sus propias manos las casas – no es solo la experiencia en sí- sino todo lo que conlleva, darse cuenta, en carne propia, de las necesidades que existen en nuestro querido Chihuahua.

Recuerdo gratamente esa experiencia y debo decir que hubo compañeros que hasta ese momento se dieron cuenta que en esta ciudad había colonias enteras sin pavimento, sin servicios de drenaje, de luz y que familias enteras vivían en casas hechas de madera y cartón. Ese es solo un pequeño ejemplo en materia de vivienda, no digamos el tema de transporte público, educación pública, salud, obra pública, etc….

Es necesario pues, que hagamos comunidad, que regresen nuestros comités vecinales, que promovamos la recuperación de espacios públicos de calidad, actividades de esparcimiento, una educación enfocada

Comentarios

comentarios