Doña Pelos lanza su nueva bebida“atolicornio” y sus ventas se incrementan un 790%

Gran sorpresa se llevó la famosa marchanta Doña Pelos, luego de que su venta de atoles y tamales aumentara en un 10000% tras comenzar a ofrecer una bebida que inventó llamada “atolicornio”, la cual es una mezcla de varios atoles de sabores que le dan un color muy llamativo a la bebida.

Pelos menciona que desde el día de ayer su hija, la Britanny Sofia, comenzó a molestarla con que quería $100 pesos para ir por una bebida que estaba de moda:

“La Britanny empezó que quería esa bebida y le dije “Ay hija ¿pues qué te cura las enfermedades o porque esta tan cara la nieve esa?”

Le dije que mejor comprara un frappé de los del Oxxo que están más baratos y saben igual, pero me estuvo insistiendo que con los del Oxxo no se iba a poder tomar fotos y subirlas al Facebook, al final le di el dinero y le dije que por lo menos me enseñara la bebida esa tan cara.

Me di cuenta que lo único llamativo eran los colores, así que pensé que yo podía hacer algo similar con mis atoles, revolviendo maicenas de diferentes sabores y un poquito de plastilina para que al final quedara una bebida de varios tonos, y a lo mejor así atraía más clientela”, confesó.

Pelos menciona que la mayoría de sus clientes son Godínez que le piden que le rellenen sus vasos de Starbucks con atole y café que vende: “muchos de los oficinistas que llegan a mi puesto de tamales me piden que les ponga el atole o café en su vaso de Starbucks pero a escondidas para que nadie los vea.

Hoy en la mañana revolví atoles de fresa, vainilla, pera y guayaba, y pues como tienen una consistencia no se juntaban, y quedaban así como un arcoíris. Además la Britanny me ayudó a pintarle unos unicornios a los vasos de unicel, y me dijo que dijera que la bebida se llama atolicornio para hacerla más atractiva.

La verdad sabía bien gacho por toda la mezcla de atoles, pero se veía bonito y más pipirisnais por el empaque con el unicornio dibujado.

Cuando llegué a venderlo inmediatamente todos los Godínez se pelaron por tener una bebida para sacarle fotos y subirlas al Face, y como todos querían el atole comencé a vender lo doble de caro, y para mi sorpresa a la gente no le importaba pagar de más.

Luego lo di 3 veces más caro y la gente lo seguía comprando, así hasta darlo 10 veces más de lo que cuesta”, comentó.

La doñita menciona que al día siguiente llevó 10 ollas más de las que normalmente acostumbra, y todo se vendió rápidamente: “ya estoy pensando en crear también una línea de tamales y cafés con colores de arcoíris. Total, a la gente no le importa el sabor solo que la comida esté de moda. Si todo va como hasta ahorita con el atolicornio, en unas semanas por fin tendré para rentar un local y poner una fondita”, puntualizó la nueva empresaria.

