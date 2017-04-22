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CONVOCATORIOA URGENTE: SAN IGNACIO DE ARAREKO:

22 abril, 2017

POR MEDIO DE LA PRESENTE LOS INVITAMOS CORDIALMENTE A LA REUNION QUE SE CELEBRARA EL SABADO 22 DE ABRIL DE 2017 EN EL EJIDO SAN IGNACIO DE ARAREKO UBICADO A 2 KILOMETROS DE CREEL EN LA CARRETERA CREEL-GUACHOCHI.

1. SE INVITA A LA REUNION PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A NUESTRAS COMUNIDADES INDIGENAS

2. TRATAR EL TEMA DEL FIDEICOMISO OTORGADO POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR A LA SUPUESTA E INEXTISTENTE COMUNIDAD BOSQUES SAN ELIAS REPECHIQUE

3. EXIGIMOS LA RENUNCIA DE MARIA TERESA GUERRERO

4. EXIGIMOS LA RENUNCIA DE JAVIER AVILA EL PADRE PATO

5. QUEREMOS ELEGIR A NUESTROS PROPIOS LÍDERES Y NO PERSONAS FORANEAS A NUESTRA RAZA

FAVOR DE CONFIRMAR CON EL SR. TOMÁS RUIZ MENDOZA (625-115-0054)

GRAN CONSEJO SUPREMO DE LA SIERRA TARAHUMARA

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