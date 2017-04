Premian en EU tesis doctoral de mexicano

Luis Felipe Álvarez León fue reconocido por su trabajo en Geografía Económica; nosotros podemos contribuir al desarrollo de otros países; dijo

Luis Felipe Álvarez León, nacido en México y con varios años como estudiante becario en Estados Unidos, recibió el premio a la mejor tesis doctoral de Geografía Económica otorgado anualmente por la Asociación Americana de Geógrafos.

“En Estados Unidos existimos muchos mexicanos que podemos contribuir al conocimiento, la educación y al desarrollo de nuestros dos países”, sostiene el autor de la premiada tesis Assambling Digital, Economies, Geography Information Markets and Intelectual Property Regimes in the United States and the European Unión, que actualmente estudia un postdoctorado.

El reconocimiento fue entregado al doctor Álvarez León en el marco de la conferencia anual de la mencionada asociación, realizada en Boston, Massachuttset; en el evento, también fue reconocido el asesor Eric Sheppard, quien apoyó al investigador mexicano junto con el coasesor Allen J. Scott.

El trabajo de Álvarez León enfatiza la manera en la que hoy en día la convergencia del mundo digital y de los factores sociales está en el centro del intercambio de información y del desarrollo global.

“Existe el mito de que los flujos de información que cruzan barreras internacionales no tienen anclaje a lugares específicos, mi objetivo era entender de qué manera estos flujos sí están conectados y en muchos casos con factores específicamente geográficos, es decir, una confluencia de cuestiones económicas, políticas y tecnológicas que son específicas de cada lugar”, explicó.

“El estereotipo negativo promovido por algunos políticos respecto de los mexicanos no es más que eso, existimos muchos de nosotros que podemos contribuir al conocimiento, la educación y al desarrollo de nuestros dos países”, señaló Álvarez.

A sus 32 años y con ocho años radicando en el vecino del norte, continúa sus estudios en investigación posdoctoral ahora en la Universidad del Sur de California (USC), dentro de la Escuela de Políticas Públicas en el Centro de Innovación Social donde trabaja varios proyectos; entre ellos, el impacto de la inteligencia artificial en la industria del mapeo, como los sistemas necesarios para que automóviles se conduzcan por si solos, así como los patrones geográficos de innovación tecnológica en México y Estados Unidos.

La Razón

Comentarios

comentarios