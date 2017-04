PRESENTAN JÓVENES TALENTO MUESTRAS PICTÓRICAS EN LA UTCH

Los jóvenes Oswaldo García y Abraham Heredia presentaron sus exposiciones tituladas “Carbón sobre papel” y “ The hats of to Dr. Seuss”, respectivamente, en las instalaciones de la Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH).

Oswaldo García, es alumno de la Ingeniería de Tecnologías de la Información y Comunicación de la institución, y también cursó la licenciatura de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la UACH, incursionando en diversos estilos, entre los cuales destacan: acrílico, óleo, pastel, bolígrafo, pirograbado y carbón sobre papel; siendo esta última técnica la utilizada en la colección “carbón sobre papel”

Oswaldo García es un elemento destacado en la comunidad universitaria al formar parte del grupo representativo en la rama de artes plásticas de la UTCH, bajo la tutela del Ingeniero Raúl Caballero.

“Utilice esta técnica para reforzar y complementar el estilo a carbón, inspirándome en dibujar a mi mascota, quien es mi animal favorito, a mi abuela de joven, amigos y por último, aventurándome en el estilo de la caricatura; logrando estilizar a mi músico favorito” comentó el joven universitario.

Por otro lado, el expositor Abraham Heredia, egresado de la Escuela Superior de Comunicación Gráfica (ESCOGRAF) cuenta con publicaciones independientes en forma de tira cómica, exposiciones colectivas e individuales en Club de Leones, la UTCH, Bar Galería las Ánimas, Rock and Bowl, así como en diversos sitios y eventos culturales de Chihuahua.

Realiza animaciones y diseños para programas de televisión y es actualmente labora en el departamento de Comunicación de la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

“La temática o problemática social y el medio ambiente son los temas que me gustan tocar ya sea cuando escribo o cuando tengo muestras pictóricas, pero en “Hats of to Dr. Seuss”, es meramente un tributo al autor, me gusta porque fue uno de los pioneros en la literatura infantil, que además de ser sencilla y estar escrita a modo de rima, en cada uno de sus libros te deja una enseñanza” expresó.

La técnica utilizada en esta muestra es pintura digital, donde realiza primero el boceto en papel bond para luego escanearlo y añadir el entintado y colores de manera digital con photoshop.

Estas muestras pictóricas fueron inauguradas por directivos de la UTCH y estarán durante todo el mes de abril del año en curso al alcance de la comunidad.

