Nace la última orca en cautividad de SeaWorld

Su madre ya estaba embarazada cuando la empresa de parques temáticos de EE UU anunció el fin de su programa de cría con estos mamíferos marinos.

Todavía no tiene nombre porque no se sabe si es macho o hembra, pero es la última orca nacida en cautividad en los parques temáticos estadounidenses SeaWorld, que posee la mayoría de las orcas para espectáculos en Estados Unidos y Europa. La empresa informó del nacimiento este miércoles del último ejemplar en cautiverio después de que suspendiera hace un año su programa de cría y espectáculos con estos mamíferos marinos, lo que significa un enorme logro para los defensores de los derechos de los animales.

Su madre, Takara, que tiene 25 años y nació en cautiverio en San Diego (California), ya estaba embarazada cuando SeaWorld tomó en marzo de 2016 la decisión de suspender su programa de espectáculos y cría de orcas en cautividad tras una importante pérdida de visitantes. El periodo de gestación de las orcas es de 18 meses.

Tras una hora y media de parto, la cría nació de forma natural, con la cola primero, a las 14.33 hora local del miércoles (19.33 GMT) en el parque de San Antonio (Texas), según cuenta la empresa en un comunicado. Los veterinarios no han bautizado al cetáceo porque no saben si es macho o hembra. Takara “nos hará saber cuando esté lista para que conozcamos a la cría y comencemos a desarrollar una relación de confianza”, explica Julie, entrenadora de SeaWorld.

“Siendo este el último nacimiento de una orca en un parque de SeaWorld, es la última oportunidad para que los investigadores estudien el desarrollo de las orcas de una manera que no se puede hacer en la naturaleza, ayudando a conservar esta asombrosa especie”, apunta la empresa en su nota, en la que añade que también será la última vez que los visitantes podrán ver de cerca a “una orca bebé”.

El veterinario jefe de SeaWorld, Chris Dold, dijo el mes pasado a Associated Press que esperaba que el nacimiento fuera agridulce, porque sería el último de este tipo en cualquiera de los parques. Pero apenas horas después de que la cría naciera Dold ha declarado a la agencia que el personal del parque solo tiene motivos de celebración porque ambos se encuentran bien. “Estos son momentos extraordinarios”, ha señalado por teléfono mientras viajaba a Estados Unidos desde Abu Dhabi, donde SeaWorld desarrolla su primer parque sin orcas. Takara, que ya ha tenido otras cuatro crías, es “una gran mamá y de inmediato comenzó a cuidar de su nuevo bebé”, añade el comunicado.

El estreno del documental Blackfish (2013), dedicado a una orca (Tilikum) que causó la muerte de tres personas, entre ellas dos entrenadores, así como la muerte de tres orcas en el lapso de seis meses en el parque de San Antonio había generado muchas dudas sobre las condiciones en las que vivían los cetáceos. Tilikum, que parió a 14 orcas durante los 25 años que estuvo en Orlando, murió de neumonía bacteriana en enero. Desde el estreno del documental, el movimiento para la liberación de las orcas se convirtió en “una pesadilla de relaciones públicas” para SeaWorld, según reconoció la propia compañía que, al final, cedió.

Al anunciar la noticia de la cancelación de su programa de reproducción, el presidente de SeaWorld, Joel Manby, señaló en un comunicado de prensa: “Nuestros clientes visitan los parques marítimos, en parte, para ver orcas. Pero un creciente número de personas piensa que las orcas no deben estar en cautividad. Al hacer que esta sea la última generación de orcas en cautividad y cambiando la forma en que nuestros visitantes contemplarán a estos magníficos animales, estamos proporcionando una experiencia realmente importante”. Por lo tanto, no solo dejarían de reproducirse en cautividad —su captura está prohibida en numerosos países—, sino que ya no organizarían espectáculos con orcas.

Las orcas que actualmente tiene SeaWorld —24 en los parques de San Antonio, Orlando (Florida) y San Diego (California) y otras seis en Tenerife (España)— permanecerán en cautiverio con fines educativos y de investigación durante décadas. Según la organización About Whales and Dolphins, al concluir 2015 había 56 orcas en cautividad (23 de ellas capturadas en océanos) repartidas en al menos 12 parques marinos en Argentina, Canadá, Francia, España, Rusia, Japón y Estados Unidos.

