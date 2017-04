Humberto Moreira pagó 50 millones de pesos a empresa fantasma

Humberto Moreira destinó cerca de 50 millones de pesos a la empresa Construcciones Chavana durante su mandato en Coahuila, de 2005 a 2011, a pesar de que la compañía dio un domicilio inexistente en Nuevo León, reportó el diario Reforma.

De 2006 a 2009, el empresario Rolando González Treviño recibió recursos del gobierno estatal a través de esta compañía, de acuerdo con el reporte. El gobierno de Coahuila asegura que no existen pagos a esta empresa en el periodo citado, sin embargo documentación oficial lo desmiente.

Los documentos oficiales, citados por Reforma, indican que Construcciones Chavana recibió 18 transferencias por 49 millones 369,000 pesos, pero no se identifica el concepto.

La empresa reportó su domicilio fiscal y de operaciones en la calle Estribo 1313 en la colonia Hacienda de Guadalupe del municipio de Guadalupe, Nuevo León, según un expediente consultado por el diario.

En 2015, agentes del estado de Coahuila acudieron en tres ocasiones a este domicilio, pero no encontraron rastro alguno de la empresa ni de los socios.

A pesar de conocer esta información, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila determinó en 2016 que durante la administración de Humberto Moreira no hubo desvío de recursos ni daño al erario.

“No tenemos ningún medio de prueba que acredite el desvío de recursos. Hay averiguaciones abiertas y otras que concluyeron, en ninguna se establece desvío”, aseguró entonces el subprocurador ministerial de la PGJE, Norberto Ontiveros Leza.

El funcionario señaló que las investigaciones únicamente acreditaron la contratación ilegal de deuda a través de decretos irregulares y reiteró que no existen pruebas que vinculen el desvío de recursos, pues de acuerdo a los peritajes, no aparece ninguna transacción del gobierno del estado a un particular o a una tercera persona.

El 31 de mayo del 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) exoneró también al exgobernador de Coahuila, acusado de lavado de dinero, y en cambio, anunció que investigaría al empresario Rolando González Treviño por presuntas operaciones ilegales.

